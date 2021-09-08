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00:09 (мск), источник: Nur.kz

Сборная Казахстана вырвала ничью у Боснии и Герцеговины

В рамках квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года сборная Казахстана провела матч в Сараево против Боснии и Герцеговины.

Казахстан
Босния и ГерцеговинаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Первый тайм завершился вничью 0:0, несмотря на старания форварда миланского «Интера» Эдина Джеко.

Во второй половине встречи на 52-й минуте Казахстан заработал угловой, который замкнул полузащитник «Астаны» Исламбек Куат — 0:1.

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На 74-й минуте хозяева подавали штрафной, после которого в штрафной Казахстана упал боснийский игрок. Судья указал на 11-метровую отметку. Удар с точки реализовал экс-игрок «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич.

На 86-й минуте Босния и Герцеговина забила после углового. Отличился Лука Менало.

На 90+4 минуте подопечные Талгата Байсуфинова заработали право на штрафной вблизи ворот. Бахтиер Зайнутдинов застал голкипера гостей врасплох, когда коварным ударом низом направил мяч в дальний угол — 2:2.

Казахстан во второй раз за восемь дней вырывает ничью в компенсированное время. Первый раз на 90+4 минуте Руслан Валиуллин сравнял счет в игре с Украиной — 2:2.

Добытая с боснийцами ничья не позволила Казахстану улучшить положение в таблице (пятое место в группе), но в то же время не дала соперникам оторваться и уйти вперед.

Босния и Герцеговина
2:2
Первый тайм: 0:0
Казахстан
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