Тренер Мальты: Мы могли выиграть в матче со сборной России

«Мы приехали играть в свой футбол, создавали моменты, чтобы забить. Но когда начинаешь с ошибки, потом пенальти — окей. Но в целом мы сыграли неплохо.



Согласен, что мы могли выиграть, и спасибо за комплимент. Мы приехали играть в свой футбол, да, бывают ошибки, но мы играли в наш футбол, и мы играли с нашей идеей», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.