Тренер Мальты: Мы могли выиграть в матче со сборной России
Тренер сборной Мальты Дэвис Манджа прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой России (0:2).
Тренер сборной Мальты Дэвис Манджа прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой России (0:2).
«Мы приехали играть в свой футбол, создавали моменты, чтобы забить. Но когда начинаешь с ошибки, потом пенальти — окей. Но в целом мы сыграли неплохо.
Согласен, что мы могли выиграть, и спасибо за комплимент. Мы приехали играть в свой футбол, да, бывают ошибки, но мы играли в наш футбол, и мы играли с нашей идеей», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте.
Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).