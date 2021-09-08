Черчесова за такой позорный футбол растерзали бы. Но дело здесь не в Карпине

Россия прошла островитян, но игра в ее исполнении оказалась ужасной. А вы ожидали феерии? Тогда у меня для вас плохие новости. Да, российский футбол по-прежнему в кризисе. И сменой главного тренера сборной ничего не решить.

Уже слышу, как ярые хейтеры Станислава Черчесова и поклонники Валерия Карпина говорят о том, что у последнего было всего три-четыре дня на подготовку, он не мог построить чего-то принципиально нового. А в октябре за три дня построит, считаете? Или в ноябре? Там и отбор на ЧМ-2022 закончится.

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Нет, ребята, это так не работает. Если бы связь между временем во главе сборной и качеством игры была такой простой, то Черчесов на Евро-2020 выступил бы лучше, чем на ЧМ-2018. Но национальные команды слишком сильно зависят от клубных тренеров, от уровня чемпионата, от травм и прочих факторов, которые не исправишь за несколько суток сборов перед встречами сборных.

Да и, если уж так разбираться, Карпин имел массу времени в «Ростове». Если следовать логике валераверов, то он должен был за год так подготовить команду, чтобы она в еврокубках проходила «Маккаби». Ну и? Дончане по делу уступили израильтянам, а Валерий Георгиевич после вылета сказал: «Это уровень российского футбола».

Так и есть. Проигрывают ведь не только Черчесов или Карпин, но и Федотов, Слуцкий, Руй Витория, Семак, Николич, Новиков, Гончаренко… В кого ни ткни.

Поэтому противопоставление Черчесова и Карпина выглядит притянутым за уши. И тот, и другой — заложники обстоятельств, того подбора исполнителей, который есть под рукой.

Это болельщики ждали революции в составе, а Карпин вызывал и ставил тех, на кого опирался и Черчесов. Ну не считать же прорывом выход Осипенко и 15 минут Тюкавина на Кипре. За которым, знаю, и прежний тренер внимательно следил.

В середине второго тайма дали статистику: Мальта впереди по ударам по воротам. Дико признаваться, но и по игре островитяне выглядели интереснее, и моменты создавали осмысленнее. Так нас и в еврокубках гоняют все кому не лень.

Российский футбол все еще не достиг дна. Матч с Мальтой просто лишний раз напомнил об этом.