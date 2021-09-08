Французы победили финнов в матче отбора чемпионата мира

Французы победили финнов в матче отбора чемпионата мира

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сборная Франции по футболу обыграла команду Финляндии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.