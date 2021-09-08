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00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Французы победили финнов в матче отбора чемпионата мира

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сборная Франции по футболу обыграла команду Финляндии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Франция
ФинляндияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча группы D в Десене (Франция) завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Антуан Гризманн (25-я, 53-я минута).

В другом матче группы сборная Боснии и Герцеговины дома сыграла вничью с командой Казахстана — 2:2.

Французы с 12 очками в 6 матчах возглавляют группу, далее идут команды Украины (5 матчей, 5 очков), Финляндии (4 матча, 5 очков), Боснии и Герцеговины (4 матча, 3 очка) и Казахстана (5 матчей, 3 очка).

Франция
2:0
Первый тайм: 1:0
Финляндия
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