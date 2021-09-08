Карпин назвал слишком нервной победу сборной России в матче с Мальтой

«Какие претензии шлют по игре? Задачу минимум выполнили, многие бы подписались, чтобы было семь очков после трех матчей. Трудности есть, хочется лучше. Но есть, что есть — с тем временем, что есть у ребят — более-менее результат, не самый плохой. Не слишком ли нервная победа для матча с таким соперником? Слишком нервная», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.