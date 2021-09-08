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01:00 (мск), источник: Sport24

Дания выиграла шесть матчей отбора ЧМ-2022 с общим счетом 22:0

Дания успешно выступает в квалификации ЧМ-2022.

Дания
ИзраильОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Датчане выиграли все шесть матчей отборочного турнира с общей разницей 22:0. Ранее они дважды выиграли у Израиля (5:0 и 2:0), разгромили Австрию (4:0) и Молдову (8:0), а также одолели Фарерские острова (1:0) и Шотландию (2:0).

Напомним, на Евро-2020 Дания дошла до полуфинала, где в дополнительное время уступила Англии (1:2).

Дания
5:0
Первый тайм: 3:0
Израиль
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