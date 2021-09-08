Дания выиграла шесть матчей отбора ЧМ-2022 с общим счетом 22:0

Датчане выиграли все шесть матчей отборочного турнира с общей разницей 22:0. Ранее они дважды выиграли у Израиля (5:0 и 2:0), разгромили Австрию (4:0) и Молдову (8:0), а также одолели Фарерские острова (1:0) и Шотландию (2:0).