Дания выиграла шесть матчей отбора ЧМ-2022 с общим счетом 22:0
Дания успешно выступает в квалификации ЧМ-2022.
Дания
ИзраильОтбор ЧМ: таблица и календарь
Дания успешно выступает в квалификации ЧМ-2022.
Датчане выиграли все шесть матчей отборочного турнира с общей разницей 22:0. Ранее они дважды выиграли у Израиля (5:0 и 2:0), разгромили Австрию (4:0) и Молдову (8:0), а также одолели Фарерские острова (1:0) и Шотландию (2:0).
Напомним, на Евро-2020 Дания дошла до полуфинала, где в дополнительное время уступила Англии (1:2).