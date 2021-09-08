Армения упустила победу в матче отбора ЧМ-2022 с Лихтенштейном

В добавленное время к первому тайму полузащитник армянской команды Генрих Мхитарян открыл счёт, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен после вмешательства VAR.

Сборная Армении в шести матчах набрала 11 очков и занимает второе место в группе J отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Лихтенштейн (1) находится на последнем, шестом месте. Лидирует в группе сборная Германии (12).