Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Греция
Швеция
00
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Косово
Испания
01
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Италия
Литва
50
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Северная Ирландия
Швейцария
00
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Беларусь
Бельгия
01
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Уэльс
Эстония
00
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Албания
Сан-Марино
10
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Венгрия
Андорра
20
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Польша
Англия
00
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Исландия
Германия
03
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Сев. Македония
Румыния
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Чехия
Украина
01
Футбол. Сборные
19:30
Болгария
Грузия
41
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Армения
Лихтенштейн
11
Все события
Фоторепортажи
30Карпин проверял силу и толкался с футболистами. Как Россия готовится к Хорватии (фото)
910 лет трагедии ярославского «Локомотива»
21:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Армения упустила победу в матче отбора ЧМ-2022 с Лихтенштейном

В матче 6-го тура в группе J отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Армении сыграла вничью с национальной командой Лихтенштейна.

Армения
ЛихтенштейнОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване (Армения).

В добавленное время к первому тайму полузащитник армянской команды Генрих Мхитарян открыл счёт, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен после вмешательства VAR.

На 80-й минуте нападающий сборной Лихтенштейна Ноа Фрик забил ответный мяч.

Сборная Армении в шести матчах набрала 11 очков и занимает второе место в группе J отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Лихтенштейн (1) находится на последнем, шестом месте. Лидирует в группе сборная Германии (12).

Армения
1:1
Первый тайм: 1:0
Лихтенштейн
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Клубы АПЛ лишились бразильцев. У «Сити» сыграет третий вратарь
Польша — Англия: онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022
«ПСЖ» — главе Ла Лиги Тебасу: Ваши заявления оскорбительны
Пять клубов АПЛ оспорят решение ФИФА о бразильских игроках
Девушка-боксер из России: Хабибу давно пора уходить от сексизма
«Ак Барс» дома в овертайме уступил ЦСКА
Мария Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь