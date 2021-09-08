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21:27 (мск), источник: Газета.Ру

Фанат получил условный срок за расистские оскорбления игроков сборной Англии

43-летний футбольный болельщик Скотт МакКласки, обвиняемый в расистских оскорблениях в адрес темнокожих игроков сборной Англии после финального матча Евро-2020 с Италией, приговорен условно к 14-недельному тюремному заключению.

Англия
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Источник: Reuters

Об этом сообщает BBC. МакКласки признал себя виновным в том, что оставлял оскорбительные сообщения в адрес игроков сборной Англии в соцсетях. Суд отсрочил приговор болельщика на 18 месяцев, за это время он пройдет 30-дневную реабилитацию в организации по борьбе с расизмом.

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После завершения Евро-2020 издание Daily Mail опубликовало отчет аналитической компании Crisp, из которого стало известно, что футболисты сборной Англии получили около 12 500 сообщений, содержащих в себе элементы расовой и религиозной ненависти, а также оскорбления по части сексуальной ориентации и этнической принадлежности, а также угрозы в адрес игроков и их членов семьи.

Отмечается, что данные сообщения были отправлены с десятка тысяч различных аккаунтов, что эквивалентно 3% пользователей, которые писали и комментировали посты футболистов «трех львов» во время чемпионата Европы.

Правоохранительные органы Великобритании крайне серьезно отнеслись к оскорблениям игроков в социальных сетях и создали специальную группу из следователей, анализирующих сообщения в популярных соцсетях.

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