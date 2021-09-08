Белорусские футболисты в Казани проиграли бельгийцам в матче отбора на чемпионат мира

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Сборная Белоруссии по футболу со счетом 0:1 проиграла команде Бельгии в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Казани.

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Единственный мяч забил Деннис Прат (33-я минута). На 32-й минуте главный арбитр матча Павел Рачковский после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол бельгийского нападающего Миши Батшуайи.

В июне Фонд спортивной солидарности Белоруссии сообщил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался проводить соревнования под своей эгидой на территории страны. В международной организации эту информацию опровергли. Ранее в Казани белорусы проиграли команде Уэльса (2:3). Место проведения последней домашней встречи команды Белоруссии со сборной Чехии (11 октября) еще не определено.

Сборная Белоруссии в отборе к ЧМ-2022 выступает в группе E. После пяти игр белорусы занимают четвертое место в группе, набрав три очка. Бельгийцы лидируют в группе (16 очков после шести игр).