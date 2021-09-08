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8 сентября, источник: Sports.Ru

Италия обновила мировой рекорд — команда Манчини не проигрывает 37 матчей подряд

Сборная Италии разгромила Литву (5:0) в матче квалификации ЧМ-2022.

Италия
ЛитваОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Сборная Италии по футболу установила рекорд мира по продолжительности беспроигрышной серии

Команда тренера Роберто Манчини продлила беспроигрышную серию до 37 матчей, обновив национальный и мировой рекорд.

Предыдущий итальянский рекорд был установлен в период с 1935 по 1939 год, когда Италия под руководством Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.

Мировой рекорд установила Бразилия, которая не проигрывала на протяжении 35 матчей с 1993 по 1996 год. Потом Испания также не уступала в 35 играх с 2007 по 2009 год.

В последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года — Португалии (0:1) в Лиге наций.

Манчини возглавил Италию в мае 2018 года, уйдя из «Зенита». Летом итальянцы выиграли Евро-2020.

Италия
5:0
Первый тайм: 4:0
Литва
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