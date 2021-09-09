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00:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Испания обыграла Косово и сохранила за собой первое место в группе в отборе на ЧМ-2022

В матче 6-го тура в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, в группе B встречались команды Испании и Косова.

Косово
Испания
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Источник: Reuters

Матч проходил на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине. Главным арбитром встречи был шотландец Бобби Мадден.

На 32-й минуте полузащитник сборной Испании Пабло Форнальс после передачи Альваро Мораты открыл счёт в матче. Затем Ферран Торрес после паса Микеля Мерино укрепил преимущество гостей. Благодаря этим голам и одержанной победе сборная Испании сохранила за собой первую строчку в группе B.

В параллельном матче встречались национальные сборные Швеции и Греции. Встреча проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах.

На 62-й минуте нападающий хозяев Анастасиос Бакасетас после передачи Анастасиоса Дувикаса забил гол. Затем Вангелис Павлидис после паса Христоса Дзолиса укрепил преимущество хозяев. На 80-й минуте швед Робин Квайсон забил гол престижа.

Косово
0:2
Первый тайм: 0:1
Испания
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