Испания обыграла Косово и сохранила за собой первое место в группе в отборе на ЧМ-2022

Матч проходил на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине. Главным арбитром встречи был шотландец Бобби Мадден.

На 32-й минуте полузащитник сборной Испании Пабло Форнальс после передачи Альваро Мораты открыл счёт в матче. Затем Ферран Торрес после паса Микеля Мерино укрепил преимущество гостей. Благодаря этим голам и одержанной победе сборная Испании сохранила за собой первую строчку в группе B.

В параллельном матче встречались национальные сборные Швеции и Греции. Встреча проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах.