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00:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Германия забила четыре безответных мяча в ворота Исландии

Сегодня в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, в Рейкьявике встречались сборные Исландии и Германии.

Германия
Исландия
РумынияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.

В составе немцев отличились Серж Гнабри, Антонио Рюдигер, Лерой Зане и Тимо Вернер. Благодаря одержанной победе сборная Германии удержала за собой первую строчку в группе J.

В параллельном матче встречались команды Румынии и Северной Македонии. Игра состоялась в Скопье, главным арбитром был испанец Матеу Лаос. Матч завершился со счётом 0:0.

Исландия
0:4
Первый тайм: 0:2
Германия
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