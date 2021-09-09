Германия забила четыре безответных мяча в ворота Исландии
Сегодня в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, в Рейкьявике встречались сборные Исландии и Германии.
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РумынияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Сегодня в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, в Рейкьявике встречались сборные Исландии и Германии.
Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.
В составе немцев отличились Серж Гнабри, Антонио Рюдигер, Лерой Зане и Тимо Вернер. Благодаря одержанной победе сборная Германии удержала за собой первую строчку в группе J.
В параллельном матче встречались команды Румынии и Северной Македонии. Игра состоялась в Скопье, главным арбитром был испанец Матеу Лаос. Матч завершился со счётом 0:0.