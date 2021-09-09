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10Первая победа Карпина во главе сборной
13:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Да, нас называли тупыми курицами, но нам плевать». У сборной России появилась первая леди

Дарья Карпина снимает видеоблог и делает сборную открытой.

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Источник: Instagram

До назначения Валерия Карпина в сборную с главной командой страны никогда не ассоциировалась женщина.

Жена Хиддинка играла с ним на сборах в теннис и при всех кормила с ложечки на стадионе «Локомотив». Про жён Адвоката, Капелло и Черчесова мы не слышали ничего — они оставались в теневой зоне, тренеры больше говорили о футболе, чем раскрывали свои традиции семьи и показывали родственников. То же самое — Слуцкий (несколько лет назад мы вовсе узнали, что их семейная пара распалась).

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Сейчас у сборной России появилось ещё и женское лицо — и это жена её главного тренера Дарья Карпина. Как так вышло? Хорошо ли это для сборной, и если да, то чем? Благодаря чему она так привлекает внимание и почему мы вообще говорим о жене тренера сборной?

Говорим потому, что ещё во времена «Ростова» Дарья была активно вовлечена в наш футбол, вступалась за мужа, клуб и город.

Ещё в Ростове Дарья была заметна в нашем футболе

• «Даже если весь мир против моего мужчины, я буду молча стоять у него за спиной и тихо подавать патроны», — писала она во времена споров между «Ростовом» (и особенно Карпиным) и РПЛ во время карантинного сезона.

Источник: Чемпионат.com

• Вместе с жёнами футболистов «Ростова» показала на фото средний палец, когда первую команду во главе с главным тренером заперли на карантин, а в это время «Сочи» разгромил ростовскую молодёжь со счётом 10:1.

«В это фото мы влили всю свою боль и обиду, — объяснила Дарья в интервью “Чемпионату”. — Да, нас называли тупыми курицами, но нам плевать, мы просто хотели поддержать наших мужчин».

• Дарья может не только поддержать, но и пошутить: спросить, почему у Карпина нет московской прописки, или вместе с мужем придумать подпись «Вдул так вдул» к её фото с животом.

Сборная России — новый уровень публичности

• Теперь уже жена главного тренера сборной ходит с мужем на матчи РПЛ и развёрнуто отвечает на вопросы подписчиков в «Инстаграме»: например, что их семья не будет переезжать из Ростова, а Карпину удобно работать из кабинета в их доме.

Источник: Instagram

• Запустила видеоблог, в котором показывает поездки за мужем на матчи сборной (пока вышел один выпуск из Лужников). После матча Россия — Хорватия жена тренера сказала, что ни в один момент игры у неё не было ощущения, что что-то идёт не так, а в конце выпуска сказала «верим».

• Из других подробностей первого матча сборной Карпина: уже во время перелёта до Москвы Дарья мандражировала, но отметила, что не пила («не накатила коньячка», как советовали друзья).

• Из последнего — её интернет-общение с агентом Дмитрием Селюком, который посмотрел видеоблог и сказал, что Дарья пиарится за счёт мужа, что её активная публичная жизнь в соцсетях подходит для «Ростова», но не для сборной России.

На это Дарья ответила «сториз» с сердечком и словами: «Кроме как посмеяться над убогими женоненавистниками, ничего не остаётся».

Первая леди сборной России. Для чего это?

• Так у сборной и её главного тренера появился негласный пресс-атташе. Дарья не только показывает свои эмоции из вип-ложи стадиона и делится мыслями по итогам игры, но и рассказывает о быте тренера сборной.

Источник: Instagram

В её «инстаграме» Карпин — это отец и житель Ростова в тапках и шортах, обнимается с дочерьми, упражняется на спортивной площадке и водит жену по ресторанам.

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Благодаря таким подробностям сборная открывается сильнее, а болельщики — во многом благодаря Дарье — узнают, что тренер такой же человек, как и они: мечтает о сыне и называет его Жориком и может неожиданно захотеть, чтобы жена пожарила ему колбасу.

• Более того — Дарья продолжает музыкальную карьеру (про эстонскую группу Be Free и успешную карьеру в 15 лет Дарья рассказывала в этом интервью), в августе выступала в Эстонии. И внимание к ней как к жене главного тренера сборной = внимание к певице Дарье Карпиной.

***

Для меня новые факты про Карпина — весело и любопытно. Появившаяся роль первой леди сборной также интригует — ведь такого не было никогда.

Евгений Марков

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