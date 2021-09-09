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17:49 (мск), источник: Sport24

Сборная Германии, совершившая аварийную посадку в Шотландии, вылетела домой

Сборная Германии, которая сделала вынужденную остановку в Эдинбурге по пути из Рейкьявика, вылетела домой.

ГерманияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Самолет с национальной командой, возвращавшейся этой ночью в Германию после победы над сборной Исландии (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022, рано утром совершил аварийную посадку в столице Шотландии. Сообщалось, что экстренная посадка была вызвана мерами предосторожности.

Как сообщает официальный твиттер сборной Германии, немецкая делегация села на другой самолет в Эдинбурге и отправилась во Франкфурт и в Мюнхен.

Исландия
0:4
Первый тайм: 0:2
Германия
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