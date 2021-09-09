Сборная Германии, совершившая аварийную посадку в Шотландии, вылетела домой

Самолет с национальной командой, возвращавшейся этой ночью в Германию после победы над сборной Исландии (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022, рано утром совершил аварийную посадку в столице Шотландии. Сообщалось, что экстренная посадка была вызвана мерами предосторожности.