Сборная Германии, совершившая аварийную посадку в Шотландии, вылетела домой
Сборная Германии, которая сделала вынужденную остановку в Эдинбурге по пути из Рейкьявика, вылетела домой.
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Сборная Германии, которая сделала вынужденную остановку в Эдинбурге по пути из Рейкьявика, вылетела домой.
Самолет с национальной командой, возвращавшейся этой ночью в Германию после победы над сборной Исландии (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022, рано утром совершил аварийную посадку в столице Шотландии. Сообщалось, что экстренная посадка была вызвана мерами предосторожности.
Как сообщает официальный твиттер сборной Германии, немецкая делегация села на другой самолет в Эдинбурге и отправилась во Франкфурт и в Мюнхен.