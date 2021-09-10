Фердинанд выступил в парламенте. Он заявил, что расизм угрожает психическому здоровью

«Расизм ставит под угрозу самооценку и психическое здоровье людей. Когда три игрока сборной Англии не реализовали пенальти в финале Евро-2020, я подумал: “Посмотрим, что теперь произойдёт в соцсетях”.



Я ожидал, что там будет много оскорблений. Анонимность в соцсетях указывает, что расизм сейчас — это нормально. Молодой человек может поддерживать какого-то игрока и заметить, что там есть расистские сообщения. Тогда этот парень пойдёт к своим друзьям и скажет: “Это норма, теперь я буду говорить так в школе”, — приводит слова Фердинанда BBC.