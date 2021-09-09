Гус Хиддинк объявил о завершении карьеры

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк завершил тренерскую карьеру. Об этом он заявил Voetbal International.

«Я не проявлял активности в последнее время из-за коронавируса, по совпадению, вчера я разговаривал с президентом Федерации футбола Кюрасао, и мы пришли к выводу, что лучше остановиться на некоторое время», — рассказал Хиддинк.

На вопрос как долго будет продолжаться пауза он ответил, что не планирует возобновлять карьеру. «Я собираюсь остановиться. Совсем», — добавил тренер.

Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год, под его руководством команда выиграла бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Он также работал со сборными Южной Кореи, Австралии, Турции, Нидерландов и Китая.