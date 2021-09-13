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18:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Василий Уткин отреагировал на завершение карьеры Марио Фернандеса в сборной России

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

Россия
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Источник: Reuters
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«Он — один из моих любимых игроков в сборной России. Но это дело вкуса. В конце концов, попробуйте вспомнить в нашей сборной за последние лет 10 футболиста вообще без чванства. Без роскоши. Мне — сложно.

Нет, была масса симпатяг, которые компенсировали свои слабости прекрасной игрой, славным характером. Но то — компенсация. А тут — нет вообще.

Удивительно. Мне всё равно, выучил он русский или нет, поёт он гимн или нет — я сам не пою, он для меня слишком часто менялся. Не горжусь, но — так.

Меня купило в Марио, что он просто делает своё дело. Как оно выглядит, если ты играешь за сборную — родной или не родной страны, тут неважно, потому что болельщики-то у неё родные и спрос соответствующий», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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