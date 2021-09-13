Марио подставил Карпина? Есть ли в России замена Фернандесу

Марио Фернандес официально завершил карьеру в сборной России. Причина: натурализованный бразилец хочет сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА. Четыре года в футболке с российским триколором, 33 матча, пять голов, один из которых подарил надежду на чудо в том самом матче с Хорватией. На этом все. Травмы, усталость и возраст (30 лет) уже не позволяют защитнику полноценно работать на два фронта.

За годы в РПЛ Фернандес зарекомендовал себя как один из лучших в своем амплуа. Оттого интереснее, какую замену ему найдет главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Далер Кузяев, «Зенит»

В отсутствие Фернандеса на правом фланге сборной Черчесова появлялся 28-летний Кузяев. Игрок «Зенита» — универсал. Равно как и Роман Зобнин. Но если хавбека «Спартака» убрать из центра поля нынешняя сборная России себе позволить не может, то поставить на правый край Кузяева — вполне. Возможно, качеством длинных передач он не выделяется, но спокойная и уверенная игра в обороне и созидание в атаке через короткий пас остаются его сильными сторонами. Кандидатура Далера на «прямо сейчас» является очевидной.

Вячеслав Караваев, «Зенит»

Главный тренер сборной уже использовал его в матче с Кипром (2:0) и с большой долей вероятности включит в состав и на оставшиеся встречи квалификационного раунда ЧМ. В отличие от Кузяева, Караваев приспособлен именно к игре на фланге. Причем не только на правом, но и на левом. Своим функционалом он напоминает как раз Фернандеса: сыграть в отборе, протащить мяч по бровке к чужой штрафной площади и прострелить. При необходимости 26-летний россиянин может и пробить. С этим у Караваева проблем нет, в Сербии не дадут соврать.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/33PNZAUo2_U?start=216" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитрий Рыбчинский, «Локомотив»

Очевидно, что сборной России предстоит пережить очередную смену поколений. Курс на омоложение Валерий Карпин как раз уже взял. Если говорить не о результате, а исключительно о работе на перспективу, то свой взгляд Валерий Георгиевич может обратить на «Локомотив». Марко Николич активно и успешно привлекает к основе молодых россиян, среди которых выделяется Дмитрий Рыбчинский. Его в свое время разглядел Юрий Семин. Сегодня же он является одним из ключевых игроков красно-зеленых.

Сейчас 23-летний хавбек не очень силен именно в обороне, но и Фернандес, прямо скажем, не является оплотом надежности. Зато в созидании Рыбчинский очень даже хорош. Дмитрий способен сохранить мяч и отдать точную передачу. По их количеству и точности, кстати, он один из лучших в «Локо».

Николай Рассказов, «Спартак»

Эта кандидатура наверняка вызовет у многих недоумение, ведь еще вчера Рассказов едва пробивался в состав тульского «Арсенала». Сегодня Николай является одним из основных в «Спартаке», хоть во многом и вынужденно. Тем не менее, в текущем розыгрыше РПЛ по количеству отборов и перехватов он входит в список лучших во всей лиге. Преуспевает 23-летний россиянин и в игре в атаке: по количеству и точности передач он ничем не уступает все тому же Фернандесу.

Как и в случае с Рыбчинским, этот вариант Валерий Карпин может рассмотреть уже на будущее. Почему нет? В России действительно классных крайних защитников на данный момент все равно нет. Тот же Фернандес лишь выделяется на общем фоне, но отнюдь не является неоспоримо потрясающим и идеальным латералем. Потому и рассчитывать на суперзвезд нам не приходится. Лишь брать то, что имеем.