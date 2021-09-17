Малиновского не вызвали на октябрьские матчи в сборную Украины
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков определился со списком игроков, которых он вызвал на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков определился со списком игроков, которых он вызвал на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.
9 октября Украина сыграет в гостях с Финляндией, а 12 октября примет Боснию и Герцеговину.
В список вызванных игроков не был включён полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, у которого возник конфликт с наставником сборной.
Вратари: Андрей Пятов, Денис Бойко, Дмитрий Ризнык.
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Эдуард Соболь.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Сергей Булеца, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Игорь Харатин.
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан.