Малиновского не вызвали на октябрьские матчи в сборную Украины

Малиновского не вызвали на октябрьские матчи в сборную Украины

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков определился со списком игроков, которых он вызвал на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.