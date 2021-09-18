ФИФА заявила, что болельщики за ЧМ раз в два года. Тебас в ответ обвинил в манипуляциях, а немцы выступили против уплотнения календаря

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Идею о проведении чемпионатов мира раз в два года не остывает. ФИФА, главный инициатор реформы, заявила, что болельщики поддерживают новый формат.

Журналист New York Times Тарик Панжа показал пресс-релиз ФИФА. Там говорится об опросе, в котором участвовали 23 тысячи человек из 23 стран. В итогах ФИФА утверждает: большинство за более частые ЧМ. Самый популярный вариант — раз в два года.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас моментально раскритиковал заявление и обвинил организацию в манипуляции данными.

«Собственный опрос ФИФА противоречит их же заголовку. Все возрастные группы предпочитают, чтобы ЧМ проводился раз в четыре года, и разница очень большая. Как ФИФА можно доверять, если они манипулируют данными?», — написал Тебас в твиттере.

В качестве доказательства своих слов, Тебас выложил график, составленный на основе опроса. Из него следует, что в каждой возрастной группе — 18−24, 25−34, 35−44, 45−54 и 55+ — действительно самый популярный вариант — чемпионат мира раз в 4 года. Но в трех наиболее молодых группах три других варианта — ЧМ раз в один, два или три года — в сумме набрали больше голосов, чем вариант «раз в 4 года». Видимо, на этом и основан главный вывод ФИФА.

В Немецком футбольном союзе инициативу ФИФА тоже раскритиковали.

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«DFB полностью поддерживает позицию УЕФА. Решение по столь важному вопросу не должно приниматься без согласия европейских ассоциаций. Мы считаем непонятным решение руководства ФИФА представить проект “легендам ФИФА” и распространить новости на встрече с представителями СМИ, а не проконсультироваться с членами собственного совета.



DFB, как и другие европейские ассоциации, лиги и клубы, серьезно пострадает от такой реформы. Изменение нынешнего четырехлетнего цикла станет серьезным ударом по футболу в Германии и Европе», — говорится в заявлении организации.

До этого идею о новом формате ЧМ негативно оценили в УЕФА — босс европейского футбола Александер Чеферин даже пригрозил бойкотом: «Мы можем принять решение не играть. Насколько я знаю, в Южной Америке того же мнения. Так что удачи с таким чемпионатом мира, — заявил Чеферин. — Я думаю, что ничего подобного не произойдет, это слишком сильно противоречит основным принципам футбола. Ежегодные летние турниры, занимающие месяц, просто убьют футболистов. ЧМ, который проводится каждые два года, будет пересекаться и с женским турниром, и с Олимпиадами. Я не думаю, что наши федерации поддержат такой шаг».

Идею с ЧМ раз в два года громче всех продвигает Арсен Венгер

За популяризацию идеи с 2-годичным циклом для ЧМ отвечает Арсен Венгер, который с 2019 года занимает в ФИФА должность начальника отдела развития и продвижения футбола в мире. С самого первого чемпионата мира в 1930-м эти турниры проводятся раз в четыре года, за исключением паузы в сороковых: из-за Второй мировой ФИФА не стала организовывать их в 1942-м и 1946-м.

Основные тезисы Венгера:

Проводить ЧМ чаще — раз в два года (вероятно, континентальные турниры должны присоединиться к этой затее).

«Представьте такое: чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде; 2027 год — чемпионат Европы и другие континентальные турниры; очередной чемпионат мира в 2028 году и так далее. Больше матчей на выбывание, меньше отборочных игр. Это то, чего хотят болельщики», — заявил француз.

Число отборочных матчей в таком случае должно уменьшиться — как и перерывы на матчи сборных. 7 матчей квалификации вместо 10 — и всего один-два перерыва на матчи сборных. То есть вместо 50 дней на проведение отбора тратилось бы максимум 28.

«Я выступаю за один перерыв на матчи сборных, максимум за два, вместо нынешних пяти. Пусть сборные собираются в октябре, за месяц проводят 7 отборочных матчей, а потом проводят финальный турнир в июне, — сказал Венгер. — Это приведет к меньшему числу разъездов для игроков, даст больше ясности, снизит количество травм. Мы хотим сократить количество игр, это очень важно, так мы сможем видеть состояние футболистов.



Клубный футбол должен реже смешиваться с матчами сборных. Это приведет к тому, что число перелетов, которые футболисты совершают между континентами, сократится. Эти предложения мотивированы не деньгами. Сегодня люди хотят смотреть матчи, ставки в которых высоки, а формат турнира легко понять».

Предвидя число жалоб клубных тренеров на и без того растущее число матчей, Венгер обещает гарантированный отдых после таких турниров.

«Для игроков не станет больше матчей, а после финальных этапов турнира им гарантируют обязательный отдых — минимум 25 дней», — объяснил экс-тренер «Арсенала».

Кто поддержал Венгера?

Пока у реформ Венгера сторонники только среди представителей футбола сборных (и далеко не топовых). Его идею публично поддержали исполком Африканской конфедерации футбола и несколько членов Азиатской конфедерации футбола: Непал, Шри-Ланка, Мальдивы и Бангладеш, из которых ни один не прошел в третий раунд квалификации ЧМ-2022 в Азии.

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Идею выдвинул на обсуждение во время конгресса ФИФА представитель Саудовской Аравии. Вопрос поддержали 166 ассоциаций — и ФИФА запустила исследование (более глобальное, его результаты пока не известны), которое позволит дать технико-экономическое обоснование потенциальной реформы.

«Цель исследования — провести всесторонний анализ с учетом различных взглядов и интересов мирового футбола, — цитирует The Athletic спикера ФИФА. — Нет заранее определенных целей, и ФИФА непредвзято относится к поиску лучших решений для общего блага игры». Сроков исследования никто не очертил. В любом случае — изменения такого масштаба точно не будут утверждены в течение года-другого.