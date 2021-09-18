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16:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Один из самых дорогих игроков мира отказался отдать футболку ребенку

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд отказался от обмена футболками с капитаном команды Гибралтара Роем Чиполиной после матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 в марте. Об этом форвард Гибралтара Рис Стайч рассказал The Sun.

Норвегия
Боруссия Д
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Источник: Reuters

Футболист вспомнил, что Норвегия в той встрече выиграла со счетом 3:0, однако Холанд не забил и был заменен, поэтому пребывал в плохом настроении. «Рой сказал ему: “Мой маленький сын — твой большой фанат, ты не против обменяться футболками?” Холанд просто взглянул на него, рассмеялся и ушел!» — поделился подробностями он.

По мнению Стайча, внимание прессы отрицательно повлияло на одного из самых дорогих игроков мира.

Можно купить множество вещей, но не класс. У него была возможность отдать футболку и сделать счастливым этого малыша, но он отказался.
Рис Стайч
футболист сборной Гибралтара

В январе стало известно, что Холанд занял второе место в списке самых дорогих игроков мира. Его стоимость оценивается в 152 миллиона евро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эрлинг Холанд — воспитанник норвежского «Брюне». Он дебютировал за «Боруссию» в январе 2020-го. На счету футболиста 19 голов в 21 матче за немецкий клуб. Ранее он представлял австрийский «Ред Булл Зальцбург».

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