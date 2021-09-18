Один из самых дорогих игроков мира отказался отдать футболку ребенку

Футболист вспомнил, что Норвегия в той встрече выиграла со счетом 3:0, однако Холанд не забил и был заменен, поэтому пребывал в плохом настроении. «Рой сказал ему: “Мой маленький сын — твой большой фанат, ты не против обменяться футболками?” Холанд просто взглянул на него, рассмеялся и ушел!» — поделился подробностями он.