«Карпин рассказал, почему не вызвал Дзюбу и не поставил Смолова на Хорватию. Думаю, он прав и выведет нас в Катар». Колонка Аллы Шишкиной

Авторская колонка Аллы Шикиной, трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), 14-кратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной — Европы по синхронному плаванию, которая задала свои вопросы Валерию Карпину.

Когда посылаешь запросы во Вселенную, будь готов, что она на них ответит. Поздравляя наших пляжников и их главного тренера Михаила Лихачева с золотом на недавнем московском чемпионате мира, я выложила скриншот с его ответом в сторис в своем Instagram и написала: «Интересно, если бы я прокомментировала пост Валерия Карпина, он мне ответил бы?» Прошло меньше месяца — и мы встретились с Валерием Георгиевичем в столице на одном мероприятии, где тренер лично рассказал свое видение по интересующим меня футбольным темам.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d12538ccfd0f2c2f6261" data-vnd="d12538ccfd0f2c2f6261" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d12538ccfd0f2c2f6261" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Приехав на премию Star Awards 2021, первым делом спросила организаторов: «Будет ли еще кто-нибудь из спортсменов?» На что получила ответ: «Валерий Карпин с супругой Дарьей. Можем посадить их с вами за один стол». Признаюсь честно — обрадовалась такой перспективе. Ведь она открывала возможность поговорить о том, о чем давно хотела узнать из первых рук. Тем более раньше не раз критиковала футболистов — но вдруг просто чего-то не знала?

Первое впечатление от четы Карпиных — самое приятное. Красивые, подтянутые, улыбчивые. Чего у Валерия Георгиевича не отнять, так это харизмы. Человек сразу располагает к себе. Быстро выяснилось, что у нас есть общие знакомые, и беседа сама собой сложилась довольно доверительно. Мы почти сразу перешли на «ты».

Читайте также Карпин показал, как отдыхает после сентябрьских матчей сборной России

— Почему в сентябре Дзюбы не было в составе сборной? — мой вопрос Карпину.

— Потому что не готов.

— Если Артем проявит себя в «Зените» и станет играть лучше, то получит приглашение в национальную команду?

— Безусловно.

— Личного конфликта между вами нет?

— Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма.

— Кто сейчас лучший нападающий страны?

— Смолов.

— В таком случае почему форвард «Локомотива» не выходил на поле в ключевой домашней отборочной встрече ЧМ-2022 с Хорватией?

— Потому что в этом матче от всех требовалось выполнение установки на 100 процентов. К тому же Федя был необходим в двух последующих встречах, с Кипром и Мальтой, которые шли через два дня на третий. Подобный подход оправдался — в Никосии Смолов отдал две голевые передачи, мальтийцам забил сам.

— А против хорватов ты опасался, что Федор способен какое-то указание штаба пропустить мимо ушей?

— Не совсем так. Он может придумать что-то от себя — то, чего никто не ожидает. На самом деле, это неплохо. Когда соперник изучает манеру конкретных исполнителей, то подстраивает тактику, а тут бац — и Федя выкидывает что-то такое, чего никто не мог предугадать. Так что такие ребята тоже нужны.

— Возможно, вопрос дилетанта, но тем не менее. Имеет ли право главный тренер национальной команды забрать футболистов из клубов и закрыть надолго на базе для подготовки?

— Нет. Игроки связаны обязательствами со своими клубами, и сборная получает их только за несколько дней до матча. Такая ситуация во всем мире.

— А можешь ли ты влиять на тренеров клубов, чтобы тех футболистов, которых он видит в основе, готовили по другой программе — чтобы в национальную команду они приходили в нужной именно для нее форме?

— Тоже не могу. У каждого клуба свое руководство, свои тренировочные и восстановительные планы, и главный тренер сборной не имеет права в них вмешиваться.

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Тут самое время для сравнения с нами, синхронистками. Десять месяцев в году мы находимся на сборах, трудимся и живем на базе. Тренировки длятся по 10−11 часов ежедневно. Естественно, я сказала Валерию, что и в футболе надо так же. Но это, увы, никак не получится, что вытекает из ответов Карпина. Игроки не привыкли столько работать, а если дать им такие нагрузки, то они просто травмируются и толку от них не будет никакого.

Услышав про двухчасовые занятия футболистов, мне стало смешно. Но Валерий Георгиевич мог бы тренировать парней и по шесть часов — по нему видно, что он фанат своего дела и хочет добиться результата. Но пока игроки к такому не готовы. А бегали бы по шесть часов ежедневно — и 90 минут официального матча казались бы им легкой разминкой.

Главный тренер сборной не стал отрицать проблем в нашем футболе. Понимая при этом, что пути решения очень непросты и в ближайшее время переломить ситуацию просто нереально. Но Валерий делает то, что зависит конкретно от него на конкретном месте. Я бы сказала, что он находится в одной лодке с переживающими за сборную болельщиками, а не уплывает в другую сторону в спасательной шлюпке. Верю, что Карпин сможет вывести Россию на ЧМ-2022.