Карпин признался, что у него есть личный конфликт с Дзюбой

«Дзюбы не было в сборной в сентябре потому что он не готов. Если станет играть лучше, получит приглашение? Безусловно.



Есть ли между нами личный конфликт? Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».