Умер чемпион мира в составе сборной Англии Джимми Гривз
Сегодня, 19 сентября в возрасте 81 года скончался бывший нападающий сборной Англии, «Челси» и «Тоттенхэма» Джимми Гривз.
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Сегодня, 19 сентября в возрасте 81 года скончался бывший нападающий сборной Англии, «Челси» и «Тоттенхэма» Джимми Гривз.
Об этом сообщил официальный сайт «Тоттенхэма». Причины смерти не называются.
Гривз является чемпионом мира 1966 года в составе сборной Англии, лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма» (266 голов) и лучшим бомбардиром в истории высшего дивизиона чемпионата Англии (357 голов).
Форвард шесть раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, в 2002 году он был включен в Зал славы английского футбола. Помимо «Челси» и «Тоттенхэма», Гривз также выступал за «Милан», «Вест Хэм», «Брентвуд», «Челмсфорд Сити», «Барнет» и «Вудфорд Таун».