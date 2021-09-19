Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Олимп-Долгопрудный
СКА-Хабаровск
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца
Монако
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Эмполи
Сампдория
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Енисей
Томь
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Балтика
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Вильярреал
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Волгарь
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Нант
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Лорьян
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Монпелье
Футбол. Зарубежный
16:00
Брайтон
Лестер
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Венеция
Специя
Футбол. Премьер-лига
16:30
Нижний Новгород
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Байер
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Акрон
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал Сосьедад
Севилья
Футбол. Первый дивизион
18:00
Алания
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Факел
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель
Ренн
Футбол. Зарубежный
18:30
Боруссия Д
Унион Б
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Динамо
Футбол. Зарубежный
19:00
Верона
Рома
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Лион
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Реал
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Марселем»
14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
12:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Умер чемпион мира в составе сборной Англии Джимми Гривз

Сегодня, 19 сентября в возрасте 81 года скончался бывший нападающий сборной Англии, «Челси» и «Тоттенхэма» Джимми Гривз.

Англия
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Об этом сообщил официальный сайт «Тоттенхэма». Причины смерти не называются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гривз является чемпионом мира 1966 года в составе сборной Англии, лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма» (266 голов) и лучшим бомбардиром в истории высшего дивизиона чемпионата Англии (357 голов).

Форвард шесть раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, в 2002 году он был включен в Зал славы английского футбола. Помимо «Челси» и «Тоттенхэма», Гривз также выступал за «Милан», «Вест Хэм», «Брентвуд», «Челмсфорд Сити», «Барнет» и «Вудфорд Таун».

 Главная тайна и трагедия советского спорта 60-х. Как убили гениальную конькобежку Ингу Артамонову
Американцы снова продавили ВАДА. Марихуану вот-вот уравняют с алкоголем и кофе
Олимпийская чемпионка Алла Шишкина поговорила с Карпиным
Чудо-гол «Краснодара» и два удаления. «Быки» выиграли в Грозном
Глушаков выносит РПЛ в 34: забивает почти в каждом матче
ЦСКА и «Челси» победят в дерби: Топ ставок выходных
Первый бой после запоя. Емельяненко с трудом победил Тарасова
Мостовой назвал условие, при котором Витория покинет «Спартак»
В «ПСЖ» опровергли информацию, что Месси получает 30 млн в год
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь