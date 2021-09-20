Полузащитник сборной России Захарян вошел в список самых дорогих футболистов до 18 лет

По данным Transfermarkt, стоимость Захаряна по сравнению с июлем увеличилась на 125%, до €9 млн. Захарян стал единственным россиянином, попавшим в рейтинг.

Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года. Футбольную карьеру он начал в молодежных «Крыльях Советов», также выступал в молодежном «Динамо» (2017−2020). Дебютировал за сборную России в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией 1 сентября (0:0).