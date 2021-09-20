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11:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Полузащитник сборной России Захарян вошел в список самых дорогих футболистов до 18 лет

Полузащитник футбольного «Динамо» и сборной России Арсен Захарян занял 16-е место в рейтинге самых дорогих игроков не старше 18 лет по версии портала Transfermarkt. Возглавил рейтинг полузащитник «Барселоны» Педри.

Россия
Динамо
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Источник: Коммерсантъ

По данным Transfermarkt, стоимость Захаряна по сравнению с июлем увеличилась на 125%, до €9 млн. Захарян стал единственным россиянином, попавшим в рейтинг.

В пятерку лидеров вошли:

  1. Педри («Барселона», оценочная стоимость €80 млн),
  2. Ансу Фати («Барселона», €60 млн),
  3. Эдуарду Камавинга (мадридский «Реал», €55 млн),
  4. Джуд Беллингем («Боруссия», Дортмунд, €55 млн),
  5. Флориан Виртц («Байер», €45 млн).

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В десятку рейтинга также попали Джамал Мусиала («Бавария», €38 млн), Джованни Рейна («Боруссия», Дортмунд, €38 млн), Юссуфа Мукоко («Боруссия», Дортмунд, €18 млн), Райан Шекри («Лион», €27 млн) и Илайш Мориба («Лейпциг», €25 млн).

Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года. Футбольную карьеру он начал в молодежных «Крыльях Советов», также выступал в молодежном «Динамо» (2017−2020). Дебютировал за сборную России в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией 1 сентября (0:0).

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