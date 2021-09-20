Что нужно знать о расширенном составе сборной России: два новичка, топ-форвард из «Уфы» и возвращение легенд
Разбираемся.
Разбираемся.
Валерий Карпин определился с расширенным составом сборной России на октябрьские матчи в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Против Словакии и Словении главный тренер национальной команды сможет выбирать из 34-х футболистов — но кого-то из них еще наверняка отцепят в ближайшие недели.
Перед дебютным, сентябрьским сбором Карпина вратарская позиция (за нее отвечает его помощник Виталий Кафанов) вызывала недоумение. Из пяти вызванных киперов вопросов не было только по двум — Гильерме и Дюпину. За кипера «Локо» говорил опыт выступлений за сборную, за Дюпина из «Рубина» — классный старт чемпионата. Максименко и Песьяков терпели и пропускали пачками в своих клубах, а Андрей Лунев просто не провел ни одного официального матча в «Байере».
В итоге в трех прошедших матчах сборной отыграл Гильерме и не оставил никаких вопросов, кто останется первым кипером в команде. Он и Дюпин — снова в расширенном списке. Но и другие кандидаты на этот раз смущают гораздо меньше.
Вопросы остаются только по Луневу — в Бундеслиге прошло уже пять туров, но российский кипер так ни разу и не появился на поле. Кафанов помогает игроку поддерживать форму?
Антон Зиньковский из «Крыльев» впечатлял с того времени, когда впервые оказался в РПЛ — еще три года назад. Самара сохранила его, несмотря на падение в ФНЛ, а теперь он помогает команде закрепиться в Премьер-Лиге.
Иногда Зиньковский раздает такие голевые передачи.
А еще у Антона лучший процент успешных обводок (63%) среди игроков, которые делают 5 или более попыток пойти в дриблинг за матч. По общему количеству попыток — он на 4-м месте в лиге.
С Агаларовым все еще более очевидно. Нападающий «Уфы» наколотил 8 голов за 8 туров и оказался лучшим бомбардиром лиги на данный момент. Гамид отличается и за молодежную сборную — совсем недавно он забивал Испании и клал дубль в матче с Мальтой.
Важно понимать, что форварду на текущем отрезке очень везет: он серьезно перебивает модель xG (должен был забить на 5 голов меньше, исходя из качества его моментов) и поражает нечеловеческой точностью. Его показатели на протяжении сегодня наверняка будут усредняться, но почему бы не воспользоваться его топ-формой сейчас?
Очевидно, что Карпину не понадобятся все пять нападающих на два будущих матча: игроки сборной не выдерживают нового энергозатратного стиля, но при схеме 4−3−3 нужен только один чистый форвард. Так что шансов остаться у Дзюбы не так много.
Но его возвращение, пусть даже и в расширенный состав — событие. Особенно при учете формы Артема на старте сезона: за 7 матчей РПЛ он так ни разу и не забил, а в гостевой игре с «Челси» испортил главный момент своей команды.
Но время у Артема еще остается.
«Старт сезона у него был не очень, но в последнем матче против “Ахмата” он выглядел получше. Это расширенный список. Дальше посмотрим, как будет себя показывать», — прокомментировал попадание Дзюбы в состав Карпин.
Менее предсказуемое перед началом сезона, но куда более понятное теперь — попадание в состав Дениса Глушакова. Полузащитник «Химок» наколотил уже 6 мячей (а вся команда всего 8!) и находится на полпути своей цели по возвращению в сборную. Глушаков давно об этом мечтает: «Есть цель попасть в сборную. Это не секрет».
Вопрос один: как 34-летний Глушаков будет справляться в сборной (если он в нее попадет), в которой не выдерживают более молодые футболисты?