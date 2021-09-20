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18:22 (мск), источник: Sport24

Что нужно знать о расширенном составе сборной России: два новичка, топ-форвард из «Уфы» и возвращение легенд

Разбираемся.

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Источник: РИА "Новости"

Валерий Карпин определился с расширенным составом сборной России на октябрьские матчи в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Против Словакии и Словении главный тренер национальной команды сможет выбирать из 34-х футболистов — но кого-то из них еще наверняка отцепят в ближайшие недели.

Источник: Официальный сайт РФС

С вратарями стало понятнее. Единственный вопрос — повторное появление Лунева

Перед дебютным, сентябрьским сбором Карпина вратарская позиция (за нее отвечает его помощник Виталий Кафанов) вызывала недоумение. Из пяти вызванных киперов вопросов не было только по двум — Гильерме и Дюпину. За кипера «Локо» говорил опыт выступлений за сборную, за Дюпина из «Рубина» — классный старт чемпионата. Максименко и Песьяков терпели и пропускали пачками в своих клубах, а Андрей Лунев просто не провел ни одного официального матча в «Байере».

В итоге в трех прошедших матчах сборной отыграл Гильерме и не оставил никаких вопросов, кто останется первым кипером в команде. Он и Дюпин — снова в расширенном списке. Но и другие кандидаты на этот раз смущают гораздо меньше.

  • Матвей Сафонов, который был основным вратарем нашей сборной на Евро, наконец-то очухался после неудачного старта сезона.
  • Станислав Крицюк серьезно впечатлял еще в Португалии. После возвращения в РПЛ (теперь он играет за «Зенит») вратарь принял участие в двух матчах — против «Ахмата» и «Челси» в Лиге чемпионов. В Лондоне Крицюк смотрелся очень солидно.

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Вопросы остаются только по Луневу — в Бундеслиге прошло уже пять туров, но российский кипер так ни разу и не появился на поле. Кафанов помогает игроку поддерживать форму?

Два новичка — Зиньковский и Агаларов. Один топ по обводкам, другой — лучший бомбардир РПЛ

Антон Зиньковский из «Крыльев» впечатлял с того времени, когда впервые оказался в РПЛ — еще три года назад. Самара сохранила его, несмотря на падение в ФНЛ, а теперь он помогает команде закрепиться в Премьер-Лиге.

Иногда Зиньковский раздает такие голевые передачи.

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А еще у Антона лучший процент успешных обводок (63%) среди игроков, которые делают 5 или более попыток пойти в дриблинг за матч. По общему количеству попыток — он на 4-м месте в лиге.

С Агаларовым все еще более очевидно. Нападающий «Уфы» наколотил 8 голов за 8 туров и оказался лучшим бомбардиром лиги на данный момент. Гамид отличается и за молодежную сборную — совсем недавно он забивал Испании и клал дубль в матче с Мальтой.

Важно понимать, что форварду на текущем отрезке очень везет: он серьезно перебивает модель xG (должен был забить на 5 голов меньше, исходя из качества его моментов) и поражает нечеловеческой точностью. Его показатели на протяжении сегодня наверняка будут усредняться, но почему бы не воспользоваться его топ-формой сейчас?

Возвращение легенд — Глушаков и Дзюба тоже в расширенном списке

Очевидно, что Карпину не понадобятся все пять нападающих на два будущих матча: игроки сборной не выдерживают нового энергозатратного стиля, но при схеме 4−3−3 нужен только один чистый форвард. Так что шансов остаться у Дзюбы не так много.

Но его возвращение, пусть даже и в расширенный состав — событие. Особенно при учете формы Артема на старте сезона: за 7 матчей РПЛ он так ни разу и не забил, а в гостевой игре с «Челси» испортил главный момент своей команды.

Но время у Артема еще остается.

«Старт сезона у него был не очень, но в последнем матче против “Ахмата” он выглядел получше. Это расширенный список. Дальше посмотрим, как будет себя показывать», — прокомментировал попадание Дзюбы в состав Карпин.

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Менее предсказуемое перед началом сезона, но куда более понятное теперь — попадание в состав Дениса Глушакова. Полузащитник «Химок» наколотил уже 6 мячей (а вся команда всего 8!) и находится на полпути своей цели по возвращению в сборную. Глушаков давно об этом мечтает: «Есть цель попасть в сборную. Это не секрет».

Вопрос один: как 34-летний Глушаков будет справляться в сборной (если он в нее попадет), в которой не выдерживают более молодые футболисты?

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