Что нужно знать о расширенном составе сборной России: два новичка, топ-форвард из «Уфы» и возвращение легенд

Валерий Карпин определился с расширенным составом сборной России на октябрьские матчи в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Против Словакии и Словении главный тренер национальной команды сможет выбирать из 34-х футболистов — но кого-то из них еще наверняка отцепят в ближайшие недели.

С вратарями стало понятнее. Единственный вопрос — повторное появление Лунева

Перед дебютным, сентябрьским сбором Карпина вратарская позиция (за нее отвечает его помощник Виталий Кафанов) вызывала недоумение. Из пяти вызванных киперов вопросов не было только по двум — Гильерме и Дюпину. За кипера «Локо» говорил опыт выступлений за сборную, за Дюпина из «Рубина» — классный старт чемпионата. Максименко и Песьяков терпели и пропускали пачками в своих клубах, а Андрей Лунев просто не провел ни одного официального матча в «Байере».

В итоге в трех прошедших матчах сборной отыграл Гильерме и не оставил никаких вопросов, кто останется первым кипером в команде. Он и Дюпин — снова в расширенном списке. Но и другие кандидаты на этот раз смущают гораздо меньше.

Матвей Сафонов, который был основным вратарем нашей сборной на Евро, наконец-то очухался после неудачного старта сезона.

Станислав Крицюк серьезно впечатлял еще в Португалии. После возвращения в РПЛ (теперь он играет за «Зенит») вратарь принял участие в двух матчах — против «Ахмата» и «Челси» в Лиге чемпионов. В Лондоне Крицюк смотрелся очень солидно.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTtvLMgIitl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Stanislav Kritciuk (@kritciuk_01)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вопросы остаются только по Луневу — в Бундеслиге прошло уже пять туров, но российский кипер так ни разу и не появился на поле. Кафанов помогает игроку поддерживать форму?

Два новичка — Зиньковский и Агаларов. Один топ по обводкам, другой — лучший бомбардир РПЛ

Антон Зиньковский из «Крыльев» впечатлял с того времени, когда впервые оказался в РПЛ — еще три года назад. Самара сохранила его, несмотря на падение в ФНЛ, а теперь он помогает команде закрепиться в Премьер-Лиге.

Иногда Зиньковский раздает такие голевые передачи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uRwQ_IzVmwk?start=241" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А еще у Антона лучший процент успешных обводок (63%) среди игроков, которые делают 5 или более попыток пойти в дриблинг за матч. По общему количеству попыток — он на 4-м месте в лиге.

С Агаларовым все еще более очевидно. Нападающий «Уфы» наколотил 8 голов за 8 туров и оказался лучшим бомбардиром лиги на данный момент. Гамид отличается и за молодежную сборную — совсем недавно он забивал Испании и клал дубль в матче с Мальтой.

Важно понимать, что форварду на текущем отрезке очень везет: он серьезно перебивает модель xG (должен был забить на 5 голов меньше, исходя из качества его моментов) и поражает нечеловеческой точностью. Его показатели на протяжении сегодня наверняка будут усредняться, но почему бы не воспользоваться его топ-формой сейчас?

Возвращение легенд — Глушаков и Дзюба тоже в расширенном списке

Очевидно, что Карпину не понадобятся все пять нападающих на два будущих матча: игроки сборной не выдерживают нового энергозатратного стиля, но при схеме 4−3−3 нужен только один чистый форвард. Так что шансов остаться у Дзюбы не так много.

Но его возвращение, пусть даже и в расширенный состав — событие. Особенно при учете формы Артема на старте сезона: за 7 матчей РПЛ он так ни разу и не забил, а в гостевой игре с «Челси» испортил главный момент своей команды.

Но время у Артема еще остается.

«Старт сезона у него был не очень, но в последнем матче против “Ахмата” он выглядел получше. Это расширенный список. Дальше посмотрим, как будет себя показывать», — прокомментировал попадание Дзюбы в состав Карпин.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CR8v3u_K0jv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CR8v3u_K0jv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR8v3u_K0jv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Менее предсказуемое перед началом сезона, но куда более понятное теперь — попадание в состав Дениса Глушакова. Полузащитник «Химок» наколотил уже 6 мячей (а вся команда всего 8!) и находится на полпути своей цели по возвращению в сборную. Глушаков давно об этом мечтает: «Есть цель попасть в сборную. Это не секрет».