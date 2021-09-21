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00:31 (мск), источник: Sports.Ru

Лука Модрич возвращается в сборную Хорватии

Лука Модрич вернётся в сборную Хорватии в октябре, чтобы принять участие в отборочных матчах на Чемпионат мира после того, как пропустил три игры из-за травмы.

ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

О возвращении легендарного хорвата сегодня объявил тренер сборной Златко Далич.

«Мы особенно рады возвращению Луки Модрича, он наш лидер и капитан — он очень важен для команды», — сказал Далич при объявлении списка игроков, получивших вызов в сборную.

Вице-чемпионы мира сыграют 8 октября с Кипром в Ларнаке, а через три дня в Хорватии примут сборную Словакии.

Футболисты прибудут в расположение сборной в Загребе 4 октября.

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