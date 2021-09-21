Лука Модрич возвращается в сборную Хорватии
Лука Модрич вернётся в сборную Хорватии в октябре, чтобы принять участие в отборочных матчах на Чемпионат мира после того, как пропустил три игры из-за травмы.
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Лука Модрич вернётся в сборную Хорватии в октябре, чтобы принять участие в отборочных матчах на Чемпионат мира после того, как пропустил три игры из-за травмы.
О возвращении легендарного хорвата сегодня объявил тренер сборной Златко Далич.
«Мы особенно рады возвращению Луки Модрича, он наш лидер и капитан — он очень важен для команды», — сказал Далич при объявлении списка игроков, получивших вызов в сборную.
Вице-чемпионы мира сыграют 8 октября с Кипром в Ларнаке, а через три дня в Хорватии примут сборную Словакии.
Футболисты прибудут в расположение сборной в Загребе 4 октября.