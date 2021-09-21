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11:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Черчесов объяснил отказ возглавить сборную Ирака

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему отказался от предложения возглавить национальную команду Ирака. Об этом сообщает «Россия-24».

Ирак
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Источник: РИА "Новости"
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Как объяснил специалист, иракская сторона связалась с ним через полчаса после ухода из российской сборной. После этого он провел встречу с их представителем в своем кабинете в здании Российского футбольного союза (РФС).

«Сказал, что не готов. Чтобы что-то начать новое, необходимо понять, что было сделано не так. Такое решение было бы безответственным», — заявил Черчесов. Он также добавил, что сейчас начал понимать, в какую сторону ему нужно двигаться. Тренер подчеркнул, что о новом месте работы болельщики узнают из прессы.

Об отказе Черчесова возглавить сборную Ирака стало известно 30 июля. Также тренер заявлял, что работу ему предлагали национальные команды Китая и Саудовской Аравии. Сборную России специалист возглавлял с 2016 по 2021 год.

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