Черчесов объяснил отказ возглавить сборную Ирака
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему отказался от предложения возглавить национальную команду Ирака. Об этом сообщает «Россия-24».
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему отказался от предложения возглавить национальную команду Ирака. Об этом сообщает «Россия-24».
Как объяснил специалист, иракская сторона связалась с ним через полчаса после ухода из российской сборной. После этого он провел встречу с их представителем в своем кабинете в здании Российского футбольного союза (РФС).
«Сказал, что не готов. Чтобы что-то начать новое, необходимо понять, что было сделано не так. Такое решение было бы безответственным», — заявил Черчесов. Он также добавил, что сейчас начал понимать, в какую сторону ему нужно двигаться. Тренер подчеркнул, что о новом месте работы болельщики узнают из прессы.
Об отказе Черчесова возглавить сборную Ирака стало известно 30 июля. Также тренер заявлял, что работу ему предлагали национальные команды Китая и Саудовской Аравии. Сборную России специалист возглавлял с 2016 по 2021 год.