Черчесов объяснил отказ возглавить сборную Ирака

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Как объяснил специалист, иракская сторона связалась с ним через полчаса после ухода из российской сборной. После этого он провел встречу с их представителем в своем кабинете в здании Российского футбольного союза (РФС).

«Сказал, что не готов. Чтобы что-то начать новое, необходимо понять, что было сделано не так. Такое решение было бы безответственным», — заявил Черчесов. Он также добавил, что сейчас начал понимать, в какую сторону ему нужно двигаться. Тренер подчеркнул, что о новом месте работы болельщики узнают из прессы.