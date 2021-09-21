Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Болонья
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Сельта
Все события
Фоторепортажи
910 лет трагедии ярославского «Локомотива»
11«Реал» на 90-й минуте вырвал победу у «Интера»
18:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФИФА наказала сборную Венгрии матчем без зрителей за расизм фанатов

Международная федерация футбола (ФИФА) наказала сборную Венгрии по футболу проведением двух домашних матчей при пустых трибунах, один из них условно, за поведение фанатов на матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против команды Англии, сообщается на сайте ФИФА.

Венгрия
АнглияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Встреча группы I прошла 2 сентября в Будапеште и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Во время матча болельщики хозяев поля бросали посторонние предметы в сторону английских футболистов, а также, по сообщениям СМИ, игроки гостей Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем подверглись расистским оскорблениям. После обращения Футбольной ассоциации Англии (FA) ФИФА начала расследование.

Сборная Венгрии проведет ближайший матч дома 9 октября в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022, в котором примет албанцев. Для условной дисквалификации на еще один домашний матч ФИФА установила испытательный срок в два года. Также Венгерская футбольная федерация оштрафована на 200 тысяч швейцарских франков (около 217 тысяч долларов), что является одним из крупнейших денежных штрафов, наложенных ФИФА на национальную федерацию.

Ранее в июле УЕФА наказал сборную Венгрии проведением трех домашних матчей при пустых трибунах (один из них условно) за дискриминационное поведение болельщиков в матчах группового этапа чемпионата Европы.

Венгрия
0:4
Первый тайм: 0:0
Англия
 'Дипломатично послал Карпина': фанаты недоумевают из-за отказа Дзюбы
Шесть спортсменок вошли в сотню самых сексуальных женщин России
Возрастное ограничение 18+
Заболотный стал главным героем дерби и снял «проклятие Федуна»
Мнение: Витория — самый никчемный тренер «Спартака»
Супертяжелый вес Украины. Усик способен превзойти Кличко
Карпин о Дзюбе: Если посчитаем, что поможет — конечно, вызовем
Глушаков готов бесплатно играть за «Спартак»
Черчесов объяснил отказ возглавить сборную Ирака
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь