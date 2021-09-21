ФИФА наказала сборную Венгрии матчем без зрителей за расизм фанатов

Встреча группы I прошла 2 сентября в Будапеште и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

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Во время матча болельщики хозяев поля бросали посторонние предметы в сторону английских футболистов, а также, по сообщениям СМИ, игроки гостей Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем подверглись расистским оскорблениям. После обращения Футбольной ассоциации Англии (FA) ФИФА начала расследование.

Сборная Венгрии проведет ближайший матч дома 9 октября в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022, в котором примет албанцев. Для условной дисквалификации на еще один домашний матч ФИФА установила испытательный срок в два года. Также Венгерская футбольная федерация оштрафована на 200 тысяч швейцарских франков (около 217 тысяч долларов), что является одним из крупнейших денежных штрафов, наложенных ФИФА на национальную федерацию.