Карпин рассказал о подробностях переговоров с Дзюбой по вызову в сборную

Как отметил наставник сборной, форвард «Зенита» сообщил ему, что хочет уделить внимание выступлению за команду из Санкт-Петербурга.
Я недолюбливаю Дзюбу? Потому я его включил в расширенный список. Видимо, так. Я связывался с ним и спросил, готов ли он играть за сборную России. Он ответил, что пока не готов, что ему ещё надо набирать форму и он решил в данный момент сосредоточиться на «Зените». Странно ли это? Этот вопрос не мне нужно задавать.
Валерий Карпинглавный тренер сборной России по футболу
Он также раскрыл подробности разговора с Дзюбой в августе, тогда нападающий «Зенита» выразил готовность помочь сборной России.
«Я позвонил ему для того, чтобы, возможно, включить его в окончательный список. Я встречался с ним в августе, тогда он сказал, что готов в любой момент играть за сборную. Для меня этого было достаточно, чтобы включить его в расширенный список», — отметил главный тренер сборной России.
Дзюба вошел в расширенный состав сборной, который был объявлен в понедельник. Национальная команда 8 октября примет в Казани сборную Словакии, 11 октября сыграет с командой Словении в Мариборе. Во вторник форвард петербургского «Зенита» отказался от приглашения в сборную России на октябрьские матчи, так как «пока не набрал оптимальную форму».