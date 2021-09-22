Карпин рассказал о подробностях переговоров с Дзюбой по вызову в сборную

Я недолюбливаю Дзюбу? Потому я его включил в расширенный список. Видимо, так. Я связывался с ним и спросил, готов ли он играть за сборную России. Он ответил, что пока не готов, что ему ещё надо набирать форму и он решил в данный момент сосредоточиться на «Зените». Странно ли это? Этот вопрос не мне нужно задавать.

Валерий Карпин главный тренер сборной России по футболу