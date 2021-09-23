Сборную Венгрии лишают трибун

Международная федерация футбола объявила о санкциях в отношении сборной Венгрии и местной футбольной федерации. FIFA наказала MLSZ штрафом в размере 200 тыс. швейцарских франков, а венгерскую национальную команду — проведением двух матчей без зрителей (правда, в случае со вторым из них наказание условное) за действия расистского характера «целого ряда ее болельщиков».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bcd89dc5037c9d3a7f28" data-vnd="bcd89dc5037c9d3a7f28" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bcd89dc5037c9d3a7f28" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Речь идет о громком скандале, разразившемся в начале сентября из-за инцидентов во время игры отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между сборными Венгрии и Англии в Будапеште, завершившейся победой англичан — 4:0. Впервые будапештская публика отметилась непосредственно перед ее началом, когда традиционный в последнее время ритуал английских игроков, встающих на одно колено в знак солидарности с теми, кто пострадал от расизма, она встретила дружным и мощным гудением. Продолжение последовало уже по ходу игры. И сами игроки, и присутствовавшие на матче журналисты утверждали, что болельщики регулярно выкрикивали «дискриминационные» лозунги в адрес темнокожих игроков гостей: основными их мишенями были Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем. А на Стерлинга, после того как он открыл счет, посыпался с трибун град бумажных стаканчиков и иных предметов.

Проявления расизма в современном футболе отнюдь не редкость. Но этот случай примечателен тем, что сборная Венгрии, играя с англичанами, уже находилась под санкциями за расизм.

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Она, как и завоевавшая летом на чемпионате Европы серебро английская команда, выступала на континентальном первенстве, и там в каждом матче ее болельщики обращали на себя внимание футбольных властей. В домашних матчах против португальцев и французов — баннерами «гомофобного содержания» и расистскими выкриками, в том, который венгры провели в Мюнхене с немцами, — плакатом, выражавшим протест против ЛГБТ-сообщества. Союз европейских футбольных ассоциаций по мотивам их выступлений применил ряд санкций. Он оштрафовал Федерацию футбола Венгрии на €100 тыс., а сборную страны наказал запретом на присутствие зрителей на трех ближайших домашних матчах. При этом возникла коллизия. UEFA имел право распространить санкции лишь на турниры, которые проходят под его эгидой. Отборочный турнир к чемпионату мира, как и само катарское первенство, — это зона юрисдикции FIFA. Именно поэтому на трибунах арены в Будапеште зрители все-таки были. Не будет их 9 октября: в этот день в рамках следующего окна под матчи квалификации венгры примут албанцев. Речь идет об очень важной встрече. Сборная Албании занимает в данный момент второе место в группе вслед за оторвавшимися англичанами, то есть лидирует в борьбе за право участвовать в стыковых играх. Венгры отстают от нее на два очка.

Дисциплинарный комитет FIFA, сообщая о наказании для них, дал понять, что считает его жестким, подчеркнув, что оно отвечает провозглашенной федерацией политике «нулевой терпимости» по отношению к расизму. Однако Трой Таунсенд, один из руководителей Kick it Out — организации, активно занимающейся борьбой с проявлениями расизма в футболе, — придерживается иного мнения. На новость о том, что венгров, вопреки предположениям BBC и других британских медиаресурсов, не наказали за рецидив, допустим, лишением очков, он отреагировал едкой записью в Twitter: «Что значит “нулевая терпимость”? То, что мы никогда не придерживаемся слов, красиво написанных на бумаге».