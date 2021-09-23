Уткин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Журналист Василий Уткин порассуждал об истинных причинах отказа Артема Дзюбы от вызова в сборную России. Свой комментарий он разместил на YouTube-канале.
Валерий Карпин включил Дзюбу в расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира. Позже форвард отказался от вызова, сославшись на слабую физическую форму.
«У Дзюбы серьезные проблемы с физической формой. Оказывается, он поставил элайнеры. Это такая штука, которая исправляет прикус. С элайнерами играть за сборную очень тяжело. Дзюба стал чувствовать, что его прикус ослабевает. Уже не так ранит его слово, не так цепко он характеризует своих оппонентов, не так остро шутит. И вот, зубами самое время и заняться», — сказал Уткин.
В последний раз 33-летний нападающий играл в сборной России еще при Станиславе Черчесове. Недавние сентябрьские сборы Дзюба пропустил. В его активе 55 матчей в составе национальной команды и 30 голов.