Уткин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России

«У Дзюбы серьезные проблемы с физической формой. Оказывается, он поставил элайнеры. Это такая штука, которая исправляет прикус. С элайнерами играть за сборную очень тяжело. Дзюба стал чувствовать, что его прикус ослабевает. Уже не так ранит его слово, не так цепко он характеризует своих оппонентов, не так остро шутит. И вот, зубами самое время и заняться», — сказал Уткин.