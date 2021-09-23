Глушакову — 34, но Карпин возвращает его в сборную. Денис заслужил
Глушаков переходил в «Спартак» при Карпине, но вместе они не проработали и сезона.
Россия
Химки
Летом 2013-го Глушаков впервые попал в команду Карпина. Валерий Георгиевич был правда рад покупке Дениса в «Спартак», но сразу попросил того скинуть несколько килограммов. Глушаков задумку понял не сразу, но требования выполнил, а затем был сдвинут на позицию нижнего опорного, где провел восхитительную первую часть РПЛ-2013/14.
Такого объема передвижений и процента выигранных единоборств Глушаков в карьере до этого не давал, хотя в «Локо» тоже показывал высокий уровень: забивал, отдавал и даже до лучшего бомбардира команды в сезоне добирался.
Но это же так характерно для «Спартака»: купить атакующего футболиста, пересобрать и сделать из него оборонительного вместо точечной покупки в нужную зону. Комбаровы, Глушаков или Алекс Крал (он играл в сборной Чехии даже атакующего полузащитника) точно подтвердят.
После перехода в «Спартак», как это принято среди людей, имеющих отношение к красно-белым, с Денисом Глушаковым случилось все, что возможно: стал чемпионом (для этого и уходил из «Локо»), сыграл в еврокубках, закрепился в сборной, с которой съездил на ЧМ-2014 и ЧЕ-2016, забил гол на Кубке конфедераций, из которого потом сделали автогол, удостоился похвалы от Дидье Дешама, который назвал Дениса «прекрасным футболистом», поучаствовал в громком семейном скандале, развелся, стал играть хуже, поссорился с тренером, фанатами, руководством и в итоге ушел.
Вот поверхностная история отношений Глушакова и «Спартака», правда, Карпин участвовал в этой истории только полгода. В начале 2014-го он ушел из клуба, а Денис был там еще очень долго.
Со сборной ведь тоже складывалось неплохо. В матчах за национальную команду Глушаков выглядел органично и стабильно показывал свой уровень. Правда, в 2018-м на чемпионат мира Черчесов его не взял. И дело здесь, по мнению Глушакова, не в спортивных вопросах: «Считаю, что в 2018 году я был не хуже конкурентов по всем параметрам, да и сейчас (слова — июль 2020-го) соответствую уровню национальной команды. Значит, Черчесов не вызвал меня не по спортивному принципу».
Но Глушаков по этому поводу не переживал. Денис всегда считал, что у него еще будет шанс вернуться в сборную и даже в «Спартак», хотя верилось в такой вариант не больше, чем в жизнь на Марсе.
И вот Денису — 34, а он в расширенном списке сборной. И даже неудивительно, что список этот составлен Карпиным. Валерий Георгиевич может быть разным, но трусость — точно не про его характер.
Глушаков ведь тоже не трус. Да, он, как показала жизнь, не идеальный, но где вы безупречных в российском футболе видели? В российской сборной редко играют люди старше 33−34, но Глушакову никогда не было дела до каких-то там правил. В любом смысле этого слова.
И, знаете, мне кажется, что не будь у Глушакова того кризиса в «Спартаке» и семье, то вполне возможно, что на таком уровне мастерства и спортивной злости он бы сейчас не выступал. И не было бы этих шести голов в восьми стартовых турах.
Кстати, я сказал, что Карпин — смелый. Но здесь напрашивается слово «последовательный». В нынешних условиях центральный полузащитник, забивший больше 90% форвардов РПЛ, в сборной быть обязан. Даже если ему 34. И даже если его имя Денис Глушаков.
Пока в истории нашей национальной команды был только один матч, в котором принимал участие игрок «Химок». В 2007 году в товарищеской встрече с Польшей (2:2) Гус Хиддинк выпустил на замену хавбека Романа Воробьева. Позже из подмосковного клуба в сборную вызывался Резиуан Мирзов, но на поле не выходил.
Максим Никитин
Кирилл Бурдаков