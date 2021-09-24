«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы

Форвард «Зенита» Артем Дзюба отказался от выступления за сборную России, несмотря на вызов. Валерий Карпин накануне включил экс-капитана национальной команды в расширенный список, но позже Дзюба отметил, что не набрал нужную форму и не будет приезжать в расположение команды.

При этом Артем забил два гола «Рубину» в Казани, поучаствовал в третьем и точно не выглядел игроком, который находится в плохой форме.

В августе Карпин разговаривал с Дзюбой больше часа и не вызвал его

В первом списке Карпина на сентябрьские матчи Дзюбы не было. Тогда тренер объяснил, что вызывает только тех, кто лучше готов на данный момент, а Дзюба тогда не всегда играл в старте даже в «Зените».

У тренера и игрока был личный разговор в отеле в Санкт-Петербурге, когда Карпин объяснил, почему не пригласит игрока в команду.

«Мы говорили больше часа. На этом конфликт не то что исчерпан — мне просто не до этого. Артем сказал, что готов, хочет и мечтает играть за сборную», — рассказал тренер. Карпин отмечал, что они относятся друг к другу как тренер и игрок и Дзюба сможет вернуться в команду, если от него будет польза.

Читайте также Карпин рассказал о подробностях переговоров с Дзюбой по вызову в сборную

То есть речи о конфликте не было, и сам Карпин признавал, что, несмотря на былые напряженности, вызовет игрока, когда он будет готов. Это произошло, но Дзюба почему-то отказался ехать.

"Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на сто процентов. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца.

У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру. Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все сто, а время покажет«, — сказал Дзюба в интервью “Матч ТВ”.

Карпин удивился решению игрока: «Я встречался с ним в августе, и тогда он сказал, что готов в любой момент играть за сборную. Мне этого было достаточно, чтобы включить его в расширенный список».

Нынешний отказ Дзюбы играть за сборную Карпина, видимо, станет новым витком в истории отношений игрока с тренером.

Конфликт Карпина и Дзюбы начался из-за конфликта в «Спартаке» и аренды в Томск

Сложными отношения Карпина и Дзюба стали, когда Артем ушел из «Спартака» в аренду в «Томь»: инцидент с кражей кошелька у Быстрова усилил негативные отношения между игроком и тренером. 20-летнего Дзюбу, по легенде, уличили в воровстве 23 тысяч рублей. А Карпин заявил, что причиной ухода игрока стал конфликт с командой.

Читайте также Дзюба сделал дубль и отказался ехать в сборную. Это закономерная развязка его конфликта с Карпиным

«Его нет в команде, потому что у него произошел конфликт с командой, — говорил Карпин. — Не с клубом, хочу заметить. Это решение не мое, не клуба, а команды».

Но при Карпине Артем играл много и результативно. Зимой 2011 года он вернулся в «Спартак», где провел больше двух лет. Под руководством Карпина у Дзюбы — 73 матча (17 голов и 15 ассистов), больше он играл только при Семаке — 109 матчей. Кстати, при Черчесове у Артема только 19 матчей за «Спартак». Но тут нужно отметить, что на момент ухода Черчесова из клуба Дзюбе было всего 19 лет.

В 2013 году была очередная аренда — в «Ростов». Вернувшись к роли генерального директора, Карпин объяснил решение тем, что Дзюба проиграл конкуренцию Мовсисяну и Эменике. Хотя причиной вполне могла стать знаменитая фраза про «тренеришку» в адрес Унаи Эмери.

Жалобы на Карпина со стороны Дзюбы начались как раз после перехода в «Ростов».

«Я много раз пытался идти на компромисс с Карпиным. Когда вернулся из Томска, сказал, что хочу уйти. Карпин пообещал, что топор войны зарыт. Самое страшное, что каждый раз был новый Валерий Георгиевич. Много угроз я услышал: “Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился”. За это я ему благодарен. Благодаря этим словам я пересмотрел отношение к футболу», — рассказывал Дзюба. По его словам, Карпин ему угрожал заменами, если тот не проявит себя в первые 5−10 минут, и часто унижал на теориях.

Карпин же всегда резко отвечал на вопрос про то, что он не любит Артема: «Дзюба не девочка, жениться на нем я не собираюсь и никогда не соберусь».

Даже после назначения в сборную Россию Карпин пока не может снова поработать с Дзюбой. Они почти 13 лет не пересекались в одной команде.

Дзюба чуть не подрался с Карпиным в отеле в 2017-м: «Сейчас я панамку тебе поправлю»

Уход Дзюбы в «Зенит» в 2015 году из «Спартака», по словам бывшего гендиректора Романа Асхабадзе, не был связан с конфликтом.

— Дзюбу никто не выдавливал! Были к нему вопросы по дисциплине и игре. Как и к остальным футболистам. Думаю, у Сарри и к Криштиану Роналду есть вопросы. Но тот не выносит все это на общее обсуждение.

Мы действительно давали Дзюбе отличные деньги! Я сам это и Артему озвучивал, и его представителям. Про «Спартак» говорится, что Артема выдавили. Предлагал клуб три миллиона евро в год «чистыми». Плюс бонусы. Если так выдавливают — извините… Хотел бы, чтобы и меня на таких условиях откуда-то выдавили!

— «Зенит» дал больше?

— Ну, конечно. Все просто. Никаких подоплек. Игрок выбрал свой путь. Имеет право, — сказал он «СЭ».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d1d3a369cd7d8a742ad4" data-vnd="d1d3a369cd7d8a742ad4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d1d3a369cd7d8a742ad4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя два года Дзюба все-таки пересекся с Карпиным в отеле, и их конфликт чуть не перерос в стычку. По словам журналиста Сергея Егорова, Дзюба вместе с питерцами прилетел на один из матчей в Москву. И в отеле Ritz Carlton столкнулся с Карпиным, который работал тогда в Армавире и оказался в том же месте.

Между ними произошел такой диалог.

— Ты что там разговорился? — спросил Карпин.

— Что? — возмутился Дзюба. — Сейчас я панамку тебе поправлю…

До драки дело не дошло, но ситуация только подтверждает, что их отношения — пожар.

Артем постоянно колко высказывался в адрес Карпина, который до назначения в сборную перестал публично что-то говорить об игроке.

То, что Карпин все-таки позвал Дзюбу в сборную, скорее говорит о том, что с его стороны каких-то обид и негатива нет. Отказ Артема, возможно, жест, которым он показывает, что не хочет быть в сборной при Карпине.

Дзюба сказал, что у него проблемы с зубами. Дело в этом?

После матча в Казани, где Дзюбу признали лучшим игроком встречи, игрок давал интервью «Матч ТВ» и рассказал о необычной проблеме.

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Шепелявлю вот. Элайнеры стоят. Новые поставил, поэтому мучаюсь хожу. Дышать тяжело», — заявил Артем.

Речь идет о специальных капах, корректирующих прикус и выравнивающих зубы. У Дзюбы, по его словам, из-за проблем с зубами возникли сложности с дыханием. Возможно, это тоже стало поводом не ехать в сборную к Карпину.

Ситуация похожа и на нежелание привыкать к новым правилам, новым реалиям в сборной, которые создает новый тренер. Запрет на сладкое, контроль веса, новые требования по реабилитации, новые указания, отчетность и много другого. В 33 года, возможно, Дзюба просто не хочет во все это окунаться.

Артем больше не главная звезда сборной России, и стартовые матчи команды Карпина показали, что сборная может пойти дальше и без Дзюбы. Снова доказывать свою необходимость, когда в команде столько изменений, — это, видимо, для Артема стало барьером. Врачи «Зенита» работают в сборной и наверняка рассказали игроку о том, что его там может ждать. Так и игроки.

Слова про плохую форму после отличной игры с «Рубином» кажутся просто отмазкой, чтобы не озвучивать реальные, более веские причины.