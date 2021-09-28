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16:10 (мск), источник: Sports.Ru

Ибрагимович вызван в сборную Швеции. Форвард травмирован сейчас и провел всего один матч в сезоне

Тренерский штаб сборной Швеции огласил состав команды на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

Швеция
МиланОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

В сборную вызван нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, восстанавливающийся от травмы.

39-летний форвард провел за клуб в этом сезоне всего один матч. Пропустив старт сезона, он вернулся 12 сентября в игре с «Лацио» (2:0) и отметился голом, но затем вновь выбыл из строя из-за проблем с ахилловым сухожилием.

В сборную Швеции также вызван полузащитник «Краснодара» Виктор Классон. 9 октября шведы сыграют с Косово, 12 октября — с Грецией.

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