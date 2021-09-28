Ибрагимович вызван в сборную Швеции. Форвард травмирован сейчас и провел всего один матч в сезоне

39-летний форвард провел за клуб в этом сезоне всего один матч. Пропустив старт сезона, он вернулся 12 сентября в игре с «Лацио» (2:0) и отметился голом, но затем вновь выбыл из строя из-за проблем с ахилловым сухожилием.