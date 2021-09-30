Романцев отреагировал на отказ Дзюбы играть за сборную России

Специалист выразил недоумение в связи с тем, что теперь футболисты сами определяют уровень своей физической готовности. Он вспомнил о том, что Дзюба всегда рвался играть за сборную. «Насколько знаю, Валерий Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше его в сборную не позвал бы», — добавил Романцев.