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19:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Романцев отреагировал на отказ Дзюбы играть за сборную России

Отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от выступлений за сборную России выглядит удивительным. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал бывший главный тренер национальной команды Олег Романцев.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Специалист выразил недоумение в связи с тем, что теперь футболисты сами определяют уровень своей физической готовности. Он вспомнил о том, что Дзюба всегда рвался играть за сборную. «Насколько знаю, Валерий Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше его в сборную не позвал бы», — добавил Романцев.

В среду, 29 сентября, фанаты «Зенита» освистали Дзюбу. Это произошло в концовке матча Лиги чемпионов против «Мальме» во время замены нападающего.

Главный тренер сборной России Карпин 20 сентября включил Дзюбу в расширенный состав команды на матчи квалификации чемпионата мира-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). На следующий день форвард отказался от приглашения, мотивировав это плохой физической формой.

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