Холанд не поедет в сборную Норвегии из-за травмы

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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе сообщил, что нападающий «шмелей» Эрлин Холанд не сможет выступить за сборную Норвегии в октябре из-за мышечной травмы.

«Он пытался вернуться к завтрашнему матчу с “Аугсбургом”, но не смог, боль еще слишком сильная. Эрлин останется с нами и не поедет выступать за сборную Норвегии», — приводит пресс-служба дортмундцев слова Розе.

В сезоне-2021/22 Холанд провел 8 матчей за «Боруссию», на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. 21-летний норвежец пропустил две последних игры команды из-за травмы.