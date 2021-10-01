Холанд не поедет в сборную Норвегии из-за травмы
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе сообщил, что Эрлин Холанд не сможет выступить за сборную Норвегии из-за травмы.
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе сообщил, что Эрлин Холанд не сможет выступить за сборную Норвегии из-за травмы.
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе сообщил, что нападающий «шмелей» Эрлин Холанд не сможет выступить за сборную Норвегии в октябре из-за мышечной травмы.
«Он пытался вернуться к завтрашнему матчу с “Аугсбургом”, но не смог, боль еще слишком сильная. Эрлин останется с нами и не поедет выступать за сборную Норвегии», — приводит пресс-служба дортмундцев слова Розе.
В сезоне-2021/22 Холанд провел 8 матчей за «Боруссию», на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. 21-летний норвежец пропустил две последних игры команды из-за травмы.
В октябре сборная Норвегии проведет два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: против Турции (8 октября) и Черногории (11 октября).