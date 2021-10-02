Черчесов назвал возможное новое место работы

Они мне звонили сами. Они тоже были удивлены, что я знаю турецких футболистов. Я вам могу сказать, что я и французских знаю, и испанских, и исландских, норвежских. Я всех знаю, у меня профессия такая.

Станислав Черчесов экс-тренер сборной России по футболу