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10:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Черчесов назвал возможное новое место работы

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов допустил возможность работать с национальной командой Турции. Об этом он рассказал в эфире польской передачи Hejt Park на YouTube-канале Kanał Sportowy.

Турция
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Источник: РИА "Новости"

Экс-тренер российской сборной неслучайно назвал потенциальное новое место работы: по его словам, недавно он провел переговоры с представителем Турецкой федерации футбола. Специалист допустил, что может возглавить эту команду.

Они мне звонили сами. Они тоже были удивлены, что я знаю турецких футболистов. Я вам могу сказать, что я и французских знаю, и испанских, и исландских, норвежских. Я всех знаю, у меня профессия такая.
Станислав Черчесов
экс-тренер сборной России по футболу

Ранее Черчесов рассказал о двух предложивших ему работу странах: Саудовской Аравии и Китае. Тренер отказался от этих постов, чтобы взять паузу в карьере и оценить результаты работы в сборной России.

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Контракт со Станиславом Черчесовым в качестве главного тренера сборной России расторгли 8 июля. Специалист возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством национальная сборная дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года и заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

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