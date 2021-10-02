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13:05 (мск), источник: Sports.Ru

Станислав Черчесов: Дзюба — амбициозный игрок со своим мнением. Нужно время, чтобы он нашел свою нишу, пришел к соглашению с самим собой

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от поездки в национальную команду на ближайшие матчи.

Россия
ЗенитОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

"Артем — амбициозный футболист, который имеет свое мнение. Иногда нужно время, чтобы он нашел свою нишу.

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Дзюба уже в 18 лет играл у меня в основном составе в «Спартаке». Знаю, что ему надо дать время самому прийти к соглашению с самим собой.

Он сыграл отличный чемпионат мира, забил за сборную больше всех, капитан команды. Значит, вопросов у нас не было. Такие ситуации бывают не раз в сборной и в команде.

Задача главного тренера — не допускать ситуацию до такой степени, чтобы не было обратной дороги. Мы сами были молодые, еще неизвестно, лучше их или нет, наши тренеры находили с нами общий язык. Теперь моя задача максимально делать так, чтобы дать время футболисту сделать выводы, простить ту или иную ошибку.

Для этого он и молодой, чтобы делать какие-то вещи. Моя задача — не допускать таких вещей, а если это случается, то посмотреть на это спокойно и поправить", — сказал тренер на канале Kanał Sportowy в YouTube.

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