Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
Нижний Новгород
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Дженоа
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Норвич
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:15
Мальорка
Леванте
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Химки
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Бохум
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Барселона
Все события
Фоторепортажи
11Пять голов, два удаления: как «Спартак» одолел «Наполи»
14Сарнавский победил Магомедова на ACA 129
13:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бакаев вызван в сборную России на матчи со Словакией и Словенией

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев получил вызов в сборную России на октябрьский сбор, сообщает пресс-служба национальной команды.

Россия
Словакия
Словения
СпартакОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев получил вызов в сборную России на октябрьский сбор, сообщает пресс-служба национальной команды.

«Бакаев вызван в сборную России для подготовки к матчам против Словакии и Словении. Соответствующий вызов уже оформлен и отправлен в московский клуб», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сезоне-2021/22 Бакаев провел 13 матчей за «Спартак», на его счету 2 результативных передачи. В сентябре 25-летний футболист принял участие в играх сборной России с Хорватией (0:0), Кипром (2:0) и Мальтой (2:0), на его счету гол в ворота мальтийцев с пенальти.

Сборная России сыграет со Словакией 8 октября, встреча со Словенией состоится 11 октября. Команда Валерия Карпина занимает 2-е место в группе H с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.

 Мясу места нет. Спортсмены, которые стали вегетарианцами
Наши биатлонисты готовы к новым скандалам. И в мужской, и в женской сборных — конфликты с тренерами
Плохие новости для Карпина: Смолов ошибается, Гильерме привозит
Черчесов: Дзюбе надо время, чтобы он пришел к соглашению с собой
Ничьи «Локо» и «Арсенала»: хотим выиграть 50 миллионов
«Барселона» ждет нового тренера
Как американцы купили себе Олимпиаду. История скандала
Черчесов назвал возможное новое место работы
ВАДА могло скрывать положительные допинг-тесты в Токио-2020
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь