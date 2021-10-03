Самошников пропустит часть подготовки сборной России к октябрьским матчам отбора ЧМ-2022

Есть вероятность, что Самошников может присоединиться к сборной России 7 октября, когда команда прилетит в Казань, где 8 октября проведет матч отборочного цикла ЧМ-2022 со Словакией.

«В матче с “Нижним Новгородом” Илья Самошников получил травму голеностопного сустава. Тренерским и медицинским штабами сборной совместно с врачами “Рубина’было принято решение оставить футболиста в расположении клуба для полноценного лечения.



По прибытии сборной России в Казань будет возможность дополнительного осмотра игрока с целью оценки динамики состояния”, — сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.