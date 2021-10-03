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14:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Самошников пропустит часть подготовки сборной России к октябрьским матчам отбора ЧМ-2022

Защитник «Рубина» Илья Самошников, получивший травму в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (0:1), пропустит первый этап подготовительного сбора национальной команды России в Новогорске.

Россия
РубинОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Есть вероятность, что Самошников может присоединиться к сборной России 7 октября, когда команда прилетит в Казань, где 8 октября проведет матч отборочного цикла ЧМ-2022 со Словакией.

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«В матче с “Нижним Новгородом” Илья Самошников получил травму голеностопного сустава. Тренерским и медицинским штабами сборной совместно с врачами “Рубина’было принято решение оставить футболиста в расположении клуба для полноценного лечения.

По прибытии сборной России в Казань будет возможность дополнительного осмотра игрока с целью оценки динамики состояния”, — сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Рубин
0:1
Первый тайм: 0:0
Нижний Новгород
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