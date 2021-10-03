Алексей Ионов пропустит матчи сборной России в отборе ЧМ-2022 со Словакией и Словенией

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Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Футболист получил травму в расположении краснодарского клуба и не принял участие в матче 10-го тура РПЛ с московским ЦСКА (0:0).

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.