Ведущий игрок сборной России может не сыграть в матчах отбора на ЧМ-2022

Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Результаты МРТ-обследования покажут, сможет ли Головин принять участие в матчах квалификации на чемпионат мира — 2022 против Словении и Словакии.

Ранее агент Головина Александр Клюев рассказал о травме футболиста.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cda9beae02e5ddd74fe7" data-vnd="cda9beae02e5ddd74fe7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cda9beae02e5ddd74fe7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, встреча между «Монако» и «Бордо», прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 35-й минуте с передачи Головина отличился Орельен Тчуамени. В начале второго тайма мяч забил сам россиянин. На 64-й минуте голом с пенальти отметился Виссам Бен-Йеддер.