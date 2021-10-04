Сборная России по футболу: кто не сыграет со Словакией и Словенией — Дзюба, Мухин, Караваев, Крицюк, Магкеев, Ионов
Много травм. А Дзюба отказался сам.
Много травм. А Дзюба отказался сам.
20 сентября главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. В список вошли 34 футболиста, но со Словакией и Словенией сыграют далеко не все из них. Восемь кандидатов, попавших в расширенную заявку, не помогут сборной в октябре по разным причинам, а участие ещё двоих под вопросом.
Решение исключить Крицюка из окончательного состава прокомментировал тренер вратарей команды Виталий Кафанов.
«На сбор будут вызваны четыре вратаря — по сравнению с расширенным списком отсутствует Станислав Крицюк. На прошлый сбор мы его не вызвали потому, что Стас только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию. За прошедший отрезок состоялся ещё один переход, в “Зенит”. Опять новый клуб, опять новый коллектив, игры на два фронта — чемпионат и еврокубки, а это уже немалый стресс для вратаря. Если добавить к этому ещё и вызов в сборную, нет уверенности, что игрок будет находиться в оптимальном психологическом состоянии. Стас это подтвердил в разговоре со мной», — заявил специалист.
7 сентября Караваев выбыл из строя из-за травмы ноги. В конце месяца Сергей Семак говорил, что в скором времени защитник пройдёт обследование, по итогам которого он, вероятно, сможет начать работу на поле. Повреждение не позволило Караваеву сыграть ни в одном сентябрьском матче за «Зенит». Кроме того, Вячеслав пропустит игры национальной команды со Словакией и Словенией.
Магкеев больше не сыграет за сборную в квалификации ЧМ-2022. Защитник получил разрыв крестообразной связки и появится на поле в следующем году. «Дерьмо случается! Всем спасибо, вместе прорвёмся», — поблагодарил за поддержку футболист.
Не попал в заключительный состав и Мухин, сыгравший на Евро-2020. «Не скажу, что прямо сильно расстроился из-за невызова в основную сборную. Просто понимаю, что сейчас я слабее тех, кто вызван. В принципе, согласен с главным тренером. По этому поводу с Валерием Георгиевичем не общались. Думаю, нужно меньше ошибаться, делать больше результативных действий на поле и отборов для того, чтобы в следующий раз попасть в сборную. Сейчас поеду в молодёжную сборную — тоже хорошо. Везде буду рад играть. Ничего страшного не случилось», — признался Максим. Стоит отметить, что Валерий Карпин уже приглашал полузащитника в национальную команду: игрок ЦСКА был в запасе в сентябрьских матчах.
После череды травм тренерский штаб вызвал из расширенного состава Зелимхана Бакаева, оставив за бортом Зиньковского.
«С Карпиным не общался. Узнал только сейчас. Расстроился чуть-чуть. Но надо работать дальше, стараться попасть в сборную. Понимания, почему не вызвали, у меня нет. Но это выбор тренера. Его нужно принимать. Надо забивать голы дальше. Если что-то, не дай бог, случится, кто-то получит травму, меня могут вызвать. Или уже будут шансы попасть на следующий сбор. Не теряю надежды дебютировать, конечно. Хочется попасть в сборную. Для начала это надо сделать. Потом можно будет думать о дебюте. Ничего страшного в непопадании нет. Если что, со мной свяжутся», — прокомментировал Зиньковский решение тренерского штаба.
Валерий Карпин решил, что сборной хватит троих нападающих в октябрьских матчах, и Тюкавин в этот топ-3 не входит. В последних пяти матчах у форварда «Динамо» ни одного результативного действия, в отличие от Смолова (один гол), Заболотного (один гол) и Агаларова (четыре гола).
Дзюба отказался принять приглашение в сборную России из-за того, что не набрал оптимальных кондиций.
"Валерий Георгиевич Карпин связался со мной. Я долго думал над этой ситуацией и пришёл к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьёзная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело.
Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал её ещё не до конца. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чьё-то место сейчас было бы неправильным. О чём я честно и сказал тренеру. Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет. Моё решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь ещё не раз выйти в составе нашей команды и забить не один гол", — заявил нападающий.
Ионов попал в итоговый состав сборной России, но не примет участие в октябрьских матчах. Полузащитник получил мышечное повреждение в расположении краснодарского клуба и не сыграл в матче 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).
Самошников пропустит первый этап подготовительного сбора национальной команды в Новогорске, сообщил официальный сайт РФС. Есть вероятность, что защитник может присоединиться к команде 7 октября, когда футболисты сборной России прилетят в Казань, где на следующий день проведут матч со Словакией.
«В матче с “Нижним Новгородом” Илья Самошников получил травму голеностопного сустава. Тренерским и медицинским штабами сборной совместно с врачами “Рубина” было принято решение оставить футболиста в расположении клуба для полноценного лечения. По прибытии сборной России в Казань будет возможность дополнительного осмотра игрока с целью оценки динамики состояния», — сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.
Головин отметился голом и голевой передачей с «Бордо», но матч для него закончился печальным образом. Полузащитник получил повреждение, из-за которого рискует пропустить игры национальной команды. По информации «Чемпионата», с большой долей вероятности степень повреждения не позволит Головину помочь сборной России.