Сборная России по футболу: кто не сыграет со Словакией и Словенией — Дзюба, Мухин, Караваев, Крицюк, Магкеев, Ионов

20 сентября главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. В список вошли 34 футболиста, но со Словакией и Словенией сыграют далеко не все из них. Восемь кандидатов, попавших в расширенную заявку, не помогут сборной в октябре по разным причинам, а участие ещё двоих под вопросом.

Станислав Крицюк, вратарь, «Зенит»

Решение исключить Крицюка из окончательного состава прокомментировал тренер вратарей команды Виталий Кафанов.

«На сбор будут вызваны четыре вратаря — по сравнению с расширенным списком отсутствует Станислав Крицюк. На прошлый сбор мы его не вызвали потому, что Стас только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию. За прошедший отрезок состоялся ещё один переход, в “Зенит”. Опять новый клуб, опять новый коллектив, игры на два фронта — чемпионат и еврокубки, а это уже немалый стресс для вратаря. Если добавить к этому ещё и вызов в сборную, нет уверенности, что игрок будет находиться в оптимальном психологическом состоянии. Стас это подтвердил в разговоре со мной», — заявил специалист.

Вячеслав Караваев, защитник, «Зенит»

7 сентября Караваев выбыл из строя из-за травмы ноги. В конце месяца Сергей Семак говорил, что в скором времени защитник пройдёт обследование, по итогам которого он, вероятно, сможет начать работу на поле. Повреждение не позволило Караваеву сыграть ни в одном сентябрьском матче за «Зенит». Кроме того, Вячеслав пропустит игры национальной команды со Словакией и Словенией.

Станислав Магкеев, защитник, «Локомотив»

Магкеев больше не сыграет за сборную в квалификации ЧМ-2022. Защитник получил разрыв крестообразной связки и появится на поле в следующем году. «Дерьмо случается! Всем спасибо, вместе прорвёмся», — поблагодарил за поддержку футболист.

Максим Мухин, полузащитник, ЦСКА

Не попал в заключительный состав и Мухин, сыгравший на Евро-2020. «Не скажу, что прямо сильно расстроился из-за невызова в основную сборную. Просто понимаю, что сейчас я слабее тех, кто вызван. В принципе, согласен с главным тренером. По этому поводу с Валерием Георгиевичем не общались. Думаю, нужно меньше ошибаться, делать больше результативных действий на поле и отборов для того, чтобы в следующий раз попасть в сборную. Сейчас поеду в молодёжную сборную — тоже хорошо. Везде буду рад играть. Ничего страшного не случилось», — признался Максим. Стоит отметить, что Валерий Карпин уже приглашал полузащитника в национальную команду: игрок ЦСКА был в запасе в сентябрьских матчах.

Антон Зиньковский, полузащитник, «Крылья Советов»

После череды травм тренерский штаб вызвал из расширенного состава Зелимхана Бакаева, оставив за бортом Зиньковского.

«С Карпиным не общался. Узнал только сейчас. Расстроился чуть-чуть. Но надо работать дальше, стараться попасть в сборную. Понимания, почему не вызвали, у меня нет. Но это выбор тренера. Его нужно принимать. Надо забивать голы дальше. Если что-то, не дай бог, случится, кто-то получит травму, меня могут вызвать. Или уже будут шансы попасть на следующий сбор. Не теряю надежды дебютировать, конечно. Хочется попасть в сборную. Для начала это надо сделать. Потом можно будет думать о дебюте. Ничего страшного в непопадании нет. Если что, со мной свяжутся», — прокомментировал Зиньковский решение тренерского штаба.

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Константин Тюкавин, нападающий, «Динамо»

Валерий Карпин решил, что сборной хватит троих нападающих в октябрьских матчах, и Тюкавин в этот топ-3 не входит. В последних пяти матчах у форварда «Динамо» ни одного результативного действия, в отличие от Смолова (один гол), Заболотного (один гол) и Агаларова (четыре гола).

Артём Дзюба, нападающий, «Зенит»

Дзюба отказался принять приглашение в сборную России из-за того, что не набрал оптимальных кондиций.

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"Валерий Георгиевич Карпин связался со мной. Я долго думал над этой ситуацией и пришёл к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьёзная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело.

Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал её ещё не до конца. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чьё-то место сейчас было бы неправильным. О чём я честно и сказал тренеру. Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет. Моё решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь ещё не раз выйти в составе нашей команды и забить не один гол", — заявил нападающий.

Алексей Ионов, полузащитник, «Краснодар»

Ионов попал в итоговый состав сборной России, но не примет участие в октябрьских матчах. Полузащитник получил мышечное повреждение в расположении краснодарского клуба и не сыграл в матче 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

Илья Самошников, защитник, «Рубин» (под вопросом)

Самошников пропустит первый этап подготовительного сбора национальной команды в Новогорске, сообщил официальный сайт РФС. Есть вероятность, что защитник может присоединиться к команде 7 октября, когда футболисты сборной России прилетят в Казань, где на следующий день проведут матч со Словакией.

«В матче с “Нижним Новгородом” Илья Самошников получил травму голеностопного сустава. Тренерским и медицинским штабами сборной совместно с врачами “Рубина” было принято решение оставить футболиста в расположении клуба для полноценного лечения. По прибытии сборной России в Казань будет возможность дополнительного осмотра игрока с целью оценки динамики состояния», — сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Александр Головин, полузащитник, «Монако» (под вопросом)