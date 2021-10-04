Футболист ЦСКА заменил Головина в футбольной сборной России

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в расположение сборной России по футболу, он заменит Александра Головина, в случае, если он не сможет принять участие в матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

«Так как в воскресенье в матче за “Монако” получил травму Александр Головин, и пока нет уверенности, что он сможет принять участие на сборе, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова», — сказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Александр Головин получил травмы паха в матче за «Монако» в чемпионате Франции против «Бордо». Перед этим полузащитник забил гол и отдал голевую передачу. Сроки восстановления игрока станут известны после обследования.

Головин был вызван Карпиным в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира против команд Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). Всего на счету Головина 43 матча за сборную и пять голов.

Ранее из-за травмы сборная России лишилась Алексея Ионова.

Ильзат Ахметов в составе ЦСКА принял участие в десяти матчах «Тинькофф» — Российской премьер-лиги (РПЛ) с начала сезона. Ему удалось забить один гол и отдать две голевые передачи.