Александр Головин пропустит около трех недель из-за травмы

Футболисту сделали МРТ, у полузащитника диагностирована травма паха. На лечение и восстановление ориентировочно потребуется около трёх недель.
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Такую же травму Головин получил в матче с Кипром.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.