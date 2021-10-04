Александр Головин пропустит около трех недель из-за травмы

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Футболисту сделали МРТ, у полузащитника диагностирована травма паха. На лечение и восстановление ориентировочно потребуется около трёх недель.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Такую же травму Головин получил в матче с Кипром.