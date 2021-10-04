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14:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Головин пропустит около трех недель из-за травмы

Из-за повреждения полузащитник «Монако» и сборной России Головин не сможет принять участие в матчах квалификации ЧМ-2022, которые состоятся в октябре.

Россия
Монако
Словакия
СловенияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Футболисту сделали МРТ, у полузащитника диагностирована травма паха. На лечение и восстановление ориентировочно потребуется около трёх недель.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Такую же травму Головин получил в матче с Кипром.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.

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