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20:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер сборной Украины: Меня две недели обливали грязью, но спасибо — я стал сильнее

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился мнением об отношении журналистов к его персоне.

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Источник: AFP 2021

"Вместо того чтобы поддержать человека, меня две недели обливали таким дерьмом и грязью… Очень многие. И вы их всех прекрасно знаете. Ещё раз хочу сказать — спасибо вам большое. Вы меня только сделали сильнее.

За полтора месяца, что нахожусь у руля сборной, мне так приятно — вы меня все так ненавидите, столько обо мне статей, гадостей. У меня мотивация такая сейчас сумасшедшая. Меня так ненавидят — класс.

Я уже не читаю прессу. Мне опытные люди подсказали вообще не читать в интернете. Знаете, я это сделал и чувствую себя прекрасно. Книги взял с собой, буду читать их. Всем желаю здоровья и добра. Видите? Вы меня критикуете, а я вам желаю здоровья, добра и счастья вашим семьям", — сказал Петраков на пресс-конференции.

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