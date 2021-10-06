Дзюба критически мало отдыхал последние 3 сезона — меньше всех в Европе. Это не его слова, а исследование профсоюза игроков
Меньше трех недель каникул за три года.
Меньше трех недель каникул за три года.
Профсоюз футболистов FIFPro выкатил большой отчет, посвященный возрастающим нагрузкам на спортсменов: 77 страниц, показывающих, что топ-игроки проводят высокоинтенсивные сезоны с минимальным временем на восстановление.
В кратком пересказе отчета говорится, как суперзвездные игроки проводят 67% игр в графике 2 матча в неделю. Кто-то, как Педри, провел 78 матчей меньше чем за год. И чаще всего у него было меньше 4 дней на перерыв между играми.
Еще один важный момент — отпуск между сезонами. FIFPro рекомендует, чтобы каникулы игроков длились минимум 28 дней, а перерыв в сезоне — 14 дней. Тем не менее, во время исследования нашли футболиста, у которого отпуск даже в сумме за три сезона был меньше рекомендованного за год — в среднем по 6−7 дней. И этот игрок — Артем Дзюба.
|Игрок
|Клуб
|Сыграно минут
|Дней межсезонья
|Артем Дзюба
|«Зенит»
|12592
|20
|Рубен Диаш
|«Ман Сити»
|18361
|33
|Дани Ольмо
|«РБ Лейпциг»
|12679
|36
|Милан Шкриньяр
|«Интер»
|15175
|38
|Томаш Соучек
|«Вест Хэм»
|15294
|38
Использованы данные с 2018 года — за три полных сезона: 2018/19, 2019/20, 2020/21.
Раскладку этих игроков по сезонам можно посмотреть здесь.
Тут, конечно, следует проговорить, что Дзюба компенсировал большую часть летнего отпуска в зимние паузы. Но три лета подряд Артем не отдыхал. Неудивительно, что сейчас у него был не самый удачный период — сложно в 33 года столько играть без серьезных каникул.
Но настоящий супергерой — Рубен Диаш из «Манчестер Сити». За три сезона португалец провел почти 200 матчей (больше 18 тысяч минут на поле) — в том числе и прошлый год, который он отыграл в АПЛ. FIFPro отмечает, что английская Премьер-лига — одна из самых беспощадных к футболистам: нет зимней паузы, два национальных кубка, не ввели правило 5 замен.
При этом Диаш оказался и одним из лидеров по другому показателю: количество матчей в критической зоне. Это означало, что футболист проводил больше 45 минут в двух играх подряд с перерывом меньше 5 дней — Диаш провел на поле 73% минут, которые в FIFPro посчитали критическими. И за три года отдыхал летом чуть больше месяца.
Еще парочка интересных цифр о загруженности футболистов:
FIFPro настаивает — надо реформировать календарь, потому что в нынешнем варианте график изматывает футболистов и физически (больше травм), и морально (выгорание). При таком графике и желание играть за сборную может действительно пропасть.
Максим Полтавец