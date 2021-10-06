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15:16 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба критически мало отдыхал последние 3 сезона — меньше всех в Европе. Это не его слова, а исследование профсоюза игроков

Меньше трех недель каникул за три года.

Зенит
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Источник: Reuters

Профсоюз футболистов FIFPro выкатил большой отчет, посвященный возрастающим нагрузкам на спортсменов: 77 страниц, показывающих, что топ-игроки проводят высокоинтенсивные сезоны с минимальным временем на восстановление.

Над исследованием работала аудиторская контора KPMG на основе выборки из 265 футболистов из 44 лиг в периоде с 2018 по 2021 годы — суммарно они выходили на поле более 40 тысяч раз.

В кратком пересказе отчета говорится, как суперзвездные игроки проводят 67% игр в графике 2 матча в неделю. Кто-то, как Педри, провел 78 матчей меньше чем за год. И чаще всего у него было меньше 4 дней на перерыв между играми.

Еще один важный момент — отпуск между сезонами. FIFPro рекомендует, чтобы каникулы игроков длились минимум 28 дней, а перерыв в сезоне — 14 дней. Тем не менее, во время исследования нашли футболиста, у которого отпуск даже в сумме за три сезона был меньше рекомендованного за год — в среднем по 6−7 дней. И этот игрок — Артем Дзюба.

 Кто из игроков европейских лиг меньше всего отдыхал

ИгрокКлубСыграно минутДней межсезонья
Артем Дзюба«Зенит»
1259220
Рубен Диаш«Ман Сити»
1836133
Дани Ольмо«РБ Лейпциг»
1267936
Милан Шкриньяр«Интер»
1517538
Томаш Соучек«Вест Хэм»
1529438

Использованы данные с 2018 года — за три полных сезона: 2018/19, 2019/20, 2020/21.

Раскладку этих игроков по сезонам можно посмотреть здесь.

Тут, конечно, следует проговорить, что Дзюба компенсировал большую часть летнего отпуска в зимние паузы. Но три лета подряд Артем не отдыхал. Неудивительно, что сейчас у него был не самый удачный период — сложно в 33 года столько играть без серьезных каникул.

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Но настоящий супергерой — Рубен Диаш из «Манчестер Сити». За три сезона португалец провел почти 200 матчей (больше 18 тысяч минут на поле) — в том числе и прошлый год, который он отыграл в АПЛ. FIFPro отмечает, что английская Премьер-лига — одна из самых беспощадных к футболистам: нет зимней паузы, два национальных кубка, не ввели правило 5 замен.

При этом Диаш оказался и одним из лидеров по другому показателю: количество матчей в критической зоне. Это означало, что футболист проводил больше 45 минут в двух играх подряд с перерывом меньше 5 дней — Диаш провел на поле 73% минут, которые в FIFPro посчитали критическими. И за три года отдыхал летом чуть больше месяца.

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Еще парочка интересных цифр о загруженности футболистов:

  • В 45% случаев отпуск футболиста был меньше рекомендованных 28 дней. В 30% случаев паузы посреди сезона были короче 14 дней.
  • Сон Хын Мин за три сезона налетал 223 тысячи километров и провел в перелетах между странами больше 300 часов (12,5 дней). Николас Тальяфико из «Аякса» пролетел больше 250 тысяч км. Это все равно что пролететь вокруг света больше 5 раз за 3 года.
  • Необходимый на восстановление организма перерыв в 5 дней футболисты получают реже, чем в половине случаев.

FIFPro настаивает — надо реформировать календарь, потому что в нынешнем варианте график изматывает футболистов и физически (больше травм), и морально (выгорание). При таком графике и желание играть за сборную может действительно пропасть.

Максим Полтавец

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