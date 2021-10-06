Карпин остался без лучшего игрока сентября в РПЛ. Дзюба — предатель сборной России?

Сборная России проведет важнейшие матчи квалификации ЧМ-2022 без самого результативного форварда премьер-лиги. В четырех последних матчах Артем Дзюба забил 4 гола и был признан лучшим игроком месяца. Но еще две недели назад публично отказался ехать в сборную из-за «неоптимальной формы».

Журналисты делятся своими мыслями о неоднозначном поступке игрока.

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора

— Дзюба подставил не только персонально Валерия Карпина, а всю сборную России. У меня, поигравшего за страну на юношеском уровне — пусть не в футбол, а в волейбол, — в голове не укладывается, как в принципе можно отказываться от выступлений за национальную команду без веских причин. Кто бы ее ни тренировал — ты же защищаешь честь великой державы, а не бьешься за конкретного специалиста!

Тем более в данном случае, когда в качестве объяснения мы слышим о «недостаточно хорошей форме». Ей-богу, было бы смешно, если бы не было так грустно. Дзюба сейчас в отличном состоянии, из матча в матч доказывая это в «Зените». В конце концов, куда честнее (но все равно, на мой взгляд, неправильно) сказать: «Не готов ехать именно к Карпину, наш конфликт сильнее всех остальных факторов». Но Артем, человек умный, понимающий, что такое заявление поднимет еще большую волну хейта, так делать не стал.

Как бы то ни было, есть ощущение, что народ все равно не на стороне форварда. Мягко говоря. А сборная лишилась опытного и находящегося в огне здесь и сейчас нападающего в преддверии решающих встреч отбора на ЧМ-2022. Больше всех в этой ситуации страдает именно она. Так что на месте Карпина я очень крепко подумал бы, вызывать ли Дзюбу в дальнейшем. Уже несмотря на его форму — пусть даже космическую.

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Константин Алексеев, шеф отдела футбола

— Первая эмоциональная реакция: понимание. Дзюба — максимально ранимый субъект, который обижается на малейшую ерунду. А здесь у него открытый и всем известный конфликт с тренером, продолжающим показывать: Дзюба — рядовой игрочишка. Высказываниями, мол, без Артема клоуном теперь буду я. Словами о том, что лучший форвард сейчас — Смолов. Невключением в состав на сентябрьские матчи. Комментариями, что в окончательный список еще надо попасть, когда появился расширенный. Карпин, хоть и знал характер Дзюбы, не стал сглаживать углы, делать шаги навстречу, давать понять, что всерьез рассчитывает на форварда. Артем увидел, что ему отводится роль на задворках, и отомстил Карпину отказом. Психологически все понятно.

Вот только принимал решение Дзюба не на эмоциях. У него было время подумать, осознать, что его отказ в теории может стоить сборной России путевки на чемпионат мира. У нас не так много хороших нападающих, Артем мог помочь. Надо было сжать зубы и постараться сделать это, наступив на горло своим принципам. И в этом плане его решение — конечно же, предательство сборной.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUXI_HhM1L2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUXI_HhM1L2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUXI_HhM1L2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола

— Ну, ей-богу, какой Дзюба «предатель». Еще в иноагенты его запишите или объявите «нежелательной персоной», хотя, возможно, скоро мы дойдем и до этого — в современной российской действительности перестаешь чему-либо удивляться.

Если Дзюбу и можно как-то заклеймить, то скорее «великовозрастным инфантилом». Вот правда, вроде взрослый мужик, а постоянно кидает какие-то детские обидки. То от сборной и партнеров по команде отпишется в Instagram после инцидента в Сан-Марино в 2019-м, то выдаст фразу в духе легендарного Мамаевского «жду г… а в комментариях» в прямом эфире сразу после поражения от Дании на Евро-2020. Примеров хватает.

На самом деле жаль. У Дзюбы после ЧМ-2018 был реальный шанс стать Капитаном Россия. Отличный ведь образ, тем более что и сам Артем любит супергеройскую тематику. Увы, он его довольно бездарно профукал. И, если уж на то пошло, настоящие супергерои — хоть Дэдпул, хоть еще кто — так, как нападающий сейчас, себя не ведут. Когда надо спасать мир, все обиды запихиваются поглубже в одно место, а готовность впрягаться и помогать, наоборот, становится основной. Да и на харизматичного суперзлодея Дзюба тоже как-то не тянет.

Как ни печально, но широким народным массам Артем запомнится персонажем, который делал те самые движения руками на видео, а в нужный для сборной России момент, когда были все шансы снова перевернуть общественное мнение в свою пользу и стать героем, взял и слился. Причем довольно неумело. Мог бы запросто после матча с «Сочи» сослаться на травму — у футболиста в 33 года всегда что-то болит.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUPnThYM48N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUPnThYM48N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUPnThYM48N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Николай Егорычев, корреспондент

— Дзюба порядком поднадоел. Лично мне намного приятнее смотреть на сборную, когда в ней нет ни Дзюбы, ни Черчесова. Даже хочется искренне болеть за нее, чего не было достаточно давно. В последние годы из Артема искусственно слепили идола, героя нации: например, таскали к нему детей для фото, пытаясь обелить его репутацию после скандалов. Такой игрок и уж тем более капитан сборной не нужен — причем как с точки зрения коллектива, так и чисто по футбольным причинам. Но это мое мнение. В любом случае ответ на вопрос, нужен ли Дзюба сборной, даст выход (или невыход) команды на ЧМ-2022.

Андрей Кузичев, корреспондент

— Предательство — слишком громкое слово. Однако решения Дзюбы мне не понять. Если вдуматься, у каждого в жизни бывают хорошие и плохие начальники, конфликты на работе. Только это не повод не выполнять свои обязанности. Представляете медика, который откажется ехать на вызовы из-за того, что у него такие отношения с главврачом, что «даже кушать не могу»?

Да, сборная — не работа. Там нет контрактных обязательств, но это главная команда твоей страны, впереди у которой судьбоносные матчи. Не сборная хорошего для Дзюбы тренера Черчесова и плохого Карпина. Пафосно? Может быть. Но тренер был готов на перемирие, а для футболиста личное оказалось выше общего. Это не обвинительная речь в духе партсобраний, как кому-то может показаться, а просто констатация фактов. И очень интересно, примчится ли Дзюба в сборную после Карпина? Если его туда, конечно, позовут.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUGCrHys3mA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUGCrHys3mA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUGCrHys3mA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Максим Никитин, корреспондент

— Предательство Дзюбы в контексте сборной России — штука неоднородная. С одной стороны, это очень странно для недавнего капитана национальной команды, который после каждого гола показывает воинское приветствие, как бы символизируя беззаветную службу родной стране.

А с другой — это же стиль Дзюбы: бескомпромиссность. С врагами, противниками или любым человеком, вредящим собственным интересам, Артем никогда не договаривался и не уживался. Как не ужился с Манчини, с тем же Карпиным в «Спартаке» или с Унаи Эмери. Да и с самим «Спартаком» в целом. В этом смысле Дзюба, как радикальный эгоцентрист, поступил очень логично. И себя, конечно, не предал.

И что тут важнее: личное или общественное — решайте сами. Но помните, что образцом морали Артем никогда не был. И, видимо, никогда уже не станет.