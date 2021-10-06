Глушаков и Захарян работают в общей группе на тренировке сборной России
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков принимает участие в тренировке сборной России на сборе в Новогорске.
Россия
Словакия
Химки
ДинамоОтбор ЧМ: таблица и календарь
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков принимает участие в тренировке сборной России на сборе в Новогорске.
Ранее «Матч ТВ» опроверг информацию о том, что хавбек не сыграет за сборную России в октябрьских матчах из-за травмы мышц бедра.
Вместе с Глушаковым в общей группе занимается полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, который во вторник досрочно завершил тренировку.
Сборная России в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 8 октября примет в Казани команду Словакии, а 11 октября сыграет в Мариборе со сборной Словении.