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18:29 (мск), источник: Матч ТВ

Глушаков и Захарян работают в общей группе на тренировке сборной России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков принимает участие в тренировке сборной России на сборе в Новогорске.

Россия
Словакия
Химки
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Источник: РИА "Новости"

Ранее «Матч ТВ» опроверг информацию о том, что хавбек не сыграет за сборную России в октябрьских матчах из-за травмы мышц бедра.

Вместе с Глушаковым в общей группе занимается полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, который во вторник досрочно завершил тренировку.

Сборная России в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 8 октября примет в Казани команду Словакии, а 11 октября сыграет в Мариборе со сборной Словении.

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